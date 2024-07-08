Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью порталу Euractiv поделился своим мнением о целях дипломатической активности Виктора Орбана в контексте украинского конфликта.

По его словам, визиты венгерского премьера в Киев и Москву направлены не только на содействие прекращению конфликта, но и на обеспечение участия европейских стран в процессе урегулирования.

Балаж Орбан выразил обеспокоенность тем, что европейские страны могут быть исключены из переговорного процесса, что может привести к неблагоприятным последствиям для правительств Европы.

Он подчеркнул важность восстановления каналов связи для завершения конфликта.

Политический директор отметил, что целью визитов Виктора Орбана было получение информации о позициях сторон конфликта и изучение возможностей потенциального прекращения огня.

Он заверил, что полученная информация будет доведена до сведения европейских правительств.

Балаж Орбан также подчеркнул, что Будапешт не претендует на роль официального переговорщика от имени ЕС и не выдвигает требований ни к Украине, ни к России.

Ранее Виктор Орбан высказывал мнение, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США может произойти прекращение огня на Украине и начаться переговоры между Россией и США.

Венгерский премьер призвал Европу задуматься о том, кто будет представлять ее интересы в таком сценарии.

Орбан неоднократно выражал поддержку возвращению Трампа к власти в США, полагая, что это могло бы способствовать установлению мира в Восточной Европе.

Он также подчеркивал, что мир на Украине может быть достигнут только путем переговоров между Россией и США, критикуя Европу за упущенные возможности посредничества.

Фото: www. flickr. com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿