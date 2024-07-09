Премьер Венгрии Виктор Орбан, предварительно посетивший Российскую Федерацию и Украину в рамках "дипломатической миссии", назвал ракетный удар по Киеву сигналом о необходимости вступить в мирные переговоры.



По его мнению, "трагическая и страшная атака на столицу Украины" лишь подтвердила тревоги Венгрии о возможности дальнейшего обострения конфликта на территории Украины.



Именно в связи с этим Орбан "девять дней назад приступил к дипломатическому урегулированию".



Орбан отметил, что нарастающие страдания, вызванные военными действиями, должны стимулировать мировые лидеры к отказу от военной политики и переходу на трассировку пути мира, призванную способствовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной.



Только таким образом удалось бы предотвратить разрушения громадных масштабов, которых мы можем ожидать в ближайшие месяцы, заявил политик через социальные сети.



Лидер Венгрии в своем заявлении не стал касаться инцидента с ударом по детской клинике в Киеве.



Официальные представители Министерства обороны Российской Федерации прокомментировали, что заявления о нацеленном российском ударе по мирным объектам на территории Украины не соответствуют фактам, а разрушения явились следствием падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.



Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что распространенная в Соединенных Штатах паника в связи с пострадавшей детской больницей в Киеве представляет собой яркий пример антироссийской пропаганды.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вооруженные силы РФ наносят атаки только по целям, связанным с военным потенциалом киевского режима.



Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что манипуляции режима Владимира Зеленского с трагедией в детской больнице в Киеве подтверждают его безжалостную природу.

Орбан прибыл в Москву 5 июля вместе со своей делегацией и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.



Он охарактеризовал визит в российскую столицу как следующий шаг в работе по урегулированию конфликта, начало которой было положено визитом в Киев 2 июля.



Венгерский премьер выразил желание предпринять несколько аналогичных встреч в ближайшем будущем.



Помимо этого, Орбан также посетил Пекин, где подчеркнул позицию Венгрии против противостояния с Китаем и за укрепление сотрудничества между Европейским Союзом и Китаем. После посещения Пекина Орбан направился в Вашингтон.

Фото: www. flickr. com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿