Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский Союз начнутся в Люксембурге. По мнению Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, процесс, касающийся Киева, является политически мотивированным, и Брюсселю следует изучить последствия присоединения страны, в которой ведутся боевые действия.
В интервью медиагруппе Funke Орбан раскритиковал процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу, но заверил, что его страна не будет мешать ее вступлению в блок. Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает этот процесс, но не препятствует началу переговоров. Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского Союза с 1 июля.
Орбан считает, что переговоры являются политически мотивированными и что необходимо изучить последствия вступления Украины в Европейский Союз, учитывая, что часть ее территорий контролируется Россией. Он также задался вопросом о возможных последствиях вступления такой большой страны, как Украина, для сельского хозяйства в Европейском Союзе.
Переговоры о присоединении Украины и Молдавии к Европейскому Союзу начнутся 25 июня в Люксембурге. В этот день состоится первая межправительственная конференция Украина-ЕС, после которой Европейская комиссия начнет анализ украинского законодательства на соответствие европейским стандартам. Также во вторник Совет Европейского Союза должен утвердить текст соглашения о безопасности между Украиной и Европейским Союзом.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс вступления новых стран в Европейский Союз будет проходить на основе их заслуг, и исключила возможность упрощения этого процесса.
Глава Европейского Совета Шарль Мишель допустил возможность вступления Украины в Европейский Союз в 2030 году, но только после того, как она выполнит определенные требования.
В Кремле выразили мнение, что переговоры с Украиной и Молдавией могут длиться много лет, и что расширение Европейского Союза может оказать негативное влияние на перспективы существования блока.
Фото: From Wikimedia Commons/ Diliff (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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