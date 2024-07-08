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Политический директор Орбана поинтересовался у Борреля о возможности ужинать без мандата
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Политический директор Орбана поинтересовался у Борреля о возможности ужинать без мандата

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан решил ответить Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который заявил, что у премьера не было мандата для того, чтобы представлять объединение на мероприятии ОТГ. Об этом информирует РИА Новости.

На прошлой неделе Виктор Орбан побывал в столице России, где беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого венгерский государственный и политический деятель отправился на международную встречу глав государств ОТГ в один из городов в Азербайджане, административный центр Шушинского района, культурную столицу Азербайджана — Шушу. Испанский политик Боррель высказался по поводу этой ситуации, заявив, что премьер-министр не представляет Европейский союз. Помимо этого, он сказал, что у Виктора Орбана отсутствовал мандат, чтобы посетить столицу РФ и мероприятие ОТГ.

Венгерский юрист, профессор университета и политик Балаж Орбан решил прокомментировать слова Борреля. В своих социальных сетях он решил ответить вопросом на высказывания испанского политика, спросив, необходимо ли теперь даже для ужина получать мандат от Европейского союза.

Виктор Орбан считает, что поездка в столицу Российской Федерации — это очередная стадия мирной миссии. Первой он назвал поездку в столицу и самый большой по площади и численности населения город Украины в начале текущего месяца. Также премьер-министр сообщил, что в ближайшее время планирует внезапно посетить ещё несколько мест.

Фото: Flickr / European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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