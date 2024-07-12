Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил удовлетворение итогами встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго, где политики обсуждали проблему мирного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее премьер встретился с кандидатом в президенты США Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде после окончания саммита НАТО Вашингтоне.
"Хорошая новость дня: он (Трамп) собирается решить её (проблему), - написал Орбан в соцсетях.
Премьер-министр также назвал Трампа президентом.
Напомним, что Орбан в начале июля посетил Киев, Москву и Пекин. Визит политика в Россию вызвал резкую критику на Западе в адрес Орбана. Ранее The Guardian писала, что премьер Венгрии избегал Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне.
Фото: Flickr/Председательство Эстонии в ЕС2017EE (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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