Европейский Союз исключает официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, поэтому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председательствующий в Совете ЕС, не имеет права представлять союз во время визита в Москву. Этот визит осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений, заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель в заявлении, распространённом в Брюсселе.

"Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву", — написал Боррель.

Он подчеркнул, что позиция ЕС по СВО России на Украине "исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным", и добавил, что визит премьер-министра Венгрии в Москву осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией.

Евродипломат отметил, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии особых прав по представлению ЕС на международной арене. Эти полномочия принадлежат исключительно самому Боррелю (а после его отставки в октябре — Кае Каллас), и уходящему главе Европейского совета Шарлю Мишелю (с декабря — Антониу Коште).

"Венгрия на ротационной основе занимает пост председателя Совета ЕС до 31 декабря 2024 года. Это не предполагает никакого внешнего представительства Евросоюза, что является компетенцией председателя Европейского совета и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, — написал Боррель.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одчеркнул в утреннем эфире радиостанции Kossuth, что ведет контакты с Москвой и Киевом не от имени Брюсселя, а от своего собственного. При этом он не подтвердил и не опроверг сообщения о предстоящем визите в Москву.

Фото: Flickr/Влада Республика Словения.