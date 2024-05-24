Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что происходит информационная подготовка общества Европы к началу войны с Россией. Обо всем этом свидетельствует риторика западных политиков и СМИ о "российской угрозе".

Любая страна, если нападет на одну из стран, состоящих в НАТО, будет означать "военную акцию, нарушающие суверенитет какой-либо страны НАТО". В результате страна получит конфликт со всем Альянсом.

"Поэтому я эти отсылки к "российской угрозе" интерпретирую скорее как маневры Запада и Европы для подготовки вступления в войну", — сказал Орбан.

В свою очередь бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят назвал свою версию причины происходящего. Экс-сотрудник альянса твердо уверен, что провал прошлогоднего украинского наступления и стал причиной подобной риторики Запада.

Это помогает политикам продолжать милитаризацию Европы, наращивая гонку вооружений, ужесточать антироссийские санкции и другие косвенные инструменты вражды, а также продолжать помогать Украине вооружением и деньгами.

Фото: flickr.com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)





