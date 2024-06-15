Лидер атомной промышленности Франции Orano SA может лишиться права извлекать уран из недр земли в крупной шахте Имурарен, расположенной в северной части Нигера. О произошедшем пишет американское информационное агентство Блумберг.

Французское и старейшее в мире информационное агентство Франс Пресс три дня назад сообщало о том, что крупная французская государственная компания, а также лидер атомной промышленности Франции Orano приступила к подготовке к использованию шахты. В организации собираются извлекать ископаемые из одного из крупнейших в мире месторождений урана — шахты Имурарен.

Как сообщается, деятельность организации по извлечению урана может длиться ещё 4 дня. Однако 19 июня срок подойдёт к концу, и французская компания обязана будет прекратить свою работу. Причиной тому стало недовольство властей, которые не соглашаются с тактикой организации и считают, что разработанный план по добыче урана не соответствует их нуждам и желаниям.

Известно, что французская компания получила доступ к месторождению ещё в далёком 2009 году. Раньше Orano владела ещё и рудником Cominak, расположенным в северной части Нигера. Однако в конце марта 2021 года месторождение было закрыто по причине того, что ресурсы закончились. На данный момент Orano ведёт свою деятельность только в открытом руднике в Нигере, где более 60% активов числятся за французской компанией, а оставшимися процентами управляет правительство Нигера.

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