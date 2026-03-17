Шашечки такси ночью
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 17:11

Оранжевый цвет — новый стандарт такси в Нижегородской области: законопроект ставит жесткие условия

Министерство транспорта Нижегородской области инициировало законопроект, обязывающий владельцев такси перекрасить автомобили в оранжевый цвет. Нововведение призвано интегрировать коммерческий транспорт в единую визуальную систему с муниципальным общественным транспортом. Исключение сделают только для машин бизнес-класса, которым позволят сохранить черный окрас кузова. На текущий момент в региональном реестре числится более 21,6 тысячи транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.

Законодательные рамки и этапы внедрения

Федеральный закон № 580-ФЗ не предъявляет жестких требований к цвету такси, ограничиваясь обязательными "шашечками" и оранжевым фонарем на крыше. При этом регионам предоставлено широкое право самостоятельно устанавливать локальные стандарты оформления кузова, чем и воспользовались представители нижегородского минтранса.

Законопроект не будет иметь обратной силы, что несколько смягчает нагрузку на бизнес. Требования не затронут автомобили, на которые разрешения были получены до момента утверждения документа в окончательном виде. Учитывая, что срок действия лицензии составляет пять лет, обновление городского таксопарка будет происходить постепенно, по мере планового переоформления документов.

Тем не менее, отсутствие четких формулировок уже вызывает вопросы у специалистов. Пока неясно, потребуется ли полная перекраска кузова или допустимо частичное изменение цветографической схемы с помощью пленки. Этот момент станет определяющим для стоимости адаптации каждого конкретного автомобиля под новые реалии.

Реакция отрасли и экономические риски

Игроки рынка восприняли инициативу скептически, указывая на то, что подобные регуляторные меры лишь подстегивают отток водителей в теневой сектор. Операционный директор сервисов заказа такси Даниил Курашев подчеркивает, что за последние годы отрасль и так столкнулась с серьезными кадровыми трудностями из-за усложнения законодательства.

"Требование регистрации изменений цвета в ГИБДД в сочетании с расходами на профессиональную оклейку пленкой нанесет удар по бюджетам таксопарков и частников. Это неизбежно приведет к сокращению количества машин на линии. Сейчас в нашем автопарке едва наберется пять оранжевых авто, поэтому финансовая нагрузка для исполнения закона выглядит критической для всей индустрии перевозок", — сказал управленец муниципального уровня Андрей Власов

Эксперты прогнозируют, что если регулятор не предусмотрит компенсаторных механизмов, стоимость поездок для нижегородцев может вырасти. Помимо затрат на внешнее преображение парка, на тарифы начинают давить и другие нормативные акты, включая ограничения по выбору производителей техники, вступившие в силу в 2026 году.

Технические сложности и контроль соблюдения

Любое изменение основного цвета транспортного средства требует визита в регистрационное подразделение ГИБДД. Согласно регламенту, на внесение поправок в техпаспорт водителю отводится всего пять дней, иначе неизбежны административные санкции. Штраф за езду на авто с несовпадающим цветом составляет 500-800 рублей, при рецидиве сумма возрастает до 5000 рублей, а водитель рискует лишиться прав на три месяца.

Автоэксперт Сергей Кузин отмечает, что эффективность контроля за этой мерой остается под вопросом. Инспекторский состав ограничен, и в приоритете у сотрудников дорожной полиции остаются борьба с опасным вождением, пресечение нарушений правил и выявление нетрезвых лиц за рулем. Вероятно, массового "отлова" таксистов за несоответствие оттенка кузова ожидать не стоит.

В настоящее время проект находится на стадии оценки регулирующего воздействия. Правительство региона открыло публичные консультации, где владельцы бизнеса и водители могут оставить свои замечания через официальный опросный лист. Итоговое решение будет зависеть от того, насколько правительство прислушается к аргументам представителей транспортного сектора.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

