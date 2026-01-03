Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Утка фаршированная гречкой
© Мария Круглова is licensed under public domain
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 2:06

Новый год пахнет апельсинами: простой рецепт утки, от которого гости будут в восторге

Запечённая утка с цитрусовыми сохраняет сочность благодаря маринаду — повар

Аромат запечённой утки с апельсинами способен создать праздничное настроение ещё до того, как блюдо окажется на столе. Сочная птица с фруктовой начинкой получается нежной, мягкой и очень выразительной по вкусу, а золотистая корочка делает подачу по-настоящему эффектной. Здесь нет сложных техник, но важны детали: правильный маринад, время выдержки и грамотное запекание. Об этом сообщает 1000. menu.

Подготовка утки: мелочи, которые влияют на вкус

Для этого блюда подойдёт утка весом около 2 кг — она хорошо пропекается и остаётся сочной даже при длительной готовке. Птицу нужно тщательно промыть внутри и снаружи, а затем обсушить бумажными полотенцами: сухая кожа лучше впитывает маринад и быстрее покрывается румяной корочкой. Если остаются мелкие перья, их удобно убрать пинцетом, а на гузке важно срезать сальные железы — особенно у домашней утки, чтобы готовое мясо не имело специфического запаха. Часто также срезают кончики крыльев: они быстро подгорают и портят внешний вид блюда.

Фрукты лучше брать среднего размера, с плотной мякотью и ярким ароматом. Апельсины здесь выполняют сразу две задачи: они дают лёгкую кисло-сладкую нотку и помогают сделать мясо мягче за счёт сока и эфирных масел. Лимон усиливает свежесть и балансирует жирность утки, а специи аккуратно подчёркивают вкус, не превращая блюдо в "пряную смесь".

Маринад с цитрусами: основа сочности и мягкости

Чтобы утка получилась нежной, её обязательно маринуют. Апельсины и лимон предварительно моют и обсушивают, а с одного апельсина снимают цедру — именно она даёт тот самый выразительный цитрусовый аромат, который ощущается даже после запекания. Из целого апельсина и лимона выжимают сок, соединяют его с растительным маслом, добавляют цедру, порошок имбиря и соль, после чего тщательно перемешивают, чтобы соль полностью растворилась.

Получившимся маринадом натирают утку со всех сторон и обязательно внутри. Минимальное время выдержки — около часа, но наиболее удачный вариант — оставить птицу в холодильнике на ночь. Чем дольше она будет находиться в маринаде, тем глубже получится вкус. Во время маринования утку желательно переворачивать и время от времени поливать соком, чтобы пропитка была равномерной.

Начинка и запекание: как добиться румяной корочки

Два апельсина нарезают четвертинками и плотно укладывают в брюшко утки. В середину можно добавить палочку корицы — она даёт тонкую пряную нотку, но это опция: если вкус корицы не нравится, её легко исключить. Чтобы начинка не выпадала, кожу на брюшке скрепляют шпажкой или зубочистками. Затем форму с уткой закрывают фольгой и отправляют в заранее разогретую до 180 °C духовку примерно на 1 час 30-1 час 45 минут, ориентируясь на особенности своей техники.

После первого этапа запекания фольгу снимают и готовят смесь для красивой корочки: небольшое количество выделившегося сока соединяют с мёдом и размешивают до однородности. Этой глазурью поливают утку, а ножки и кончики крыльев прикрывают фольгой, чтобы они не подгорели. Затем утку возвращают в духовку ещё примерно на полчаса, периодически поливая соком — так поверхность становится блестящей и равномерно румяной, как у курицы с мандаринами. По желанию за 15 минут до готовности рядом можно разложить кружочки апельсина и яблока: они красиво смотрятся при подаче и пропитываются мясным ароматом.

Готовность проверяют просто: достаточно проколоть мясо ножом — если он входит легко, а утка мягкая, значит, блюдо можно доставать. Перед подачей убирают зубочистки и остатки фольги, дают птице немного "отдохнуть" и нарезают на порции. Такая утка удачно сочетает насыщенный мясной вкус с освежающей фруктовой кислинкой и всегда производит впечатление праздничного блюда, даже если готовится без лишней суеты.

