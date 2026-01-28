Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:16

Рот оказался пусковой кнопкой ожирения — сигнал появляется задолго до лишних килограммов

У людей с ожирением выявили иной состав бактерий во рту – Knowridge

Бактерии, которые живут в полости рта, могут оказаться важным индикатором скрытых процессов, связанных с набором веса. Учёные всё чаще обращают внимание на микрофлору не только кишечника, но и рта, где тоже происходят сложные биохимические реакции. Новые данные указывают на возможную связь между составом этих микроорганизмов и риском ожирения. Об этом сообщает издание Knowridge со ссылкой на исследование в журнале Cell Reports.

Неочевидная роль микрофлоры полости рта

Ожирение остаётся одной из самых серьёзных проблем мировой системы здравоохранения. Состояние диагностируется при индексе массы тела 30 и выше и существенно повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых онкологических болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2022 году ожирением страдали около 890 миллионов человек, а более 2,5 миллиарда взрослых имели избыточный вес.

В последние годы внимание исследователей всё чаще смещается к взаимосвязи между весом и состоянием различных систем организма. Например, всё больше данных подтверждают, что здоровье полости рта тесно связано не только с качеством жизни, но и с долгосрочными рисками для всего организма. Это позволяет рассматривать микрофлору рта как возможное недостающее звено в понимании метаболических нарушений.

Как проводилось исследование

Чтобы глубже разобраться в этом вопросе, команда учёных из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби проанализировала образцы слюны 628 взрослых жителей Объединённых Арабских Эмиратов. Среди участников 97 человек имели ожирение, а 95 — нормальный вес. Группы были сопоставимы по возрасту, образу жизни и привычкам, связанным с гигиеной полости рта, что позволило получить более точные результаты.

Анализ ДНК микроорганизмов показал заметные различия в составе микрофлоры. У людей с ожирением чаще выявлялись бактерии, связанные с воспалительными процессами, включая Streptococcus parasanguinis. Также у них было больше микроорганизмов, вырабатывающих лактат — соединение, ассоциированное с нарушением обмена веществ и повышенным риском диабета второго типа.

Метаболические различия и возможные последствия

Помимо состава бактерий, исследователи обнаружили 94 различия в их функциональной активности. Микробы у людей с ожирением эффективнее расщепляли сахара и белки, что сопровождалось ростом уровней уридина и урацила. Эти вещества известны способностью усиливать чувство голода и стимулировать дополнительное потребление пищи.

Подобные изменения могут иметь далеко идущие последствия. Ранее уже появлялись данные о том, что ожирение связано не только с обменом веществ, но и с работой мозга, включая риск когнитивных нарушений и деменции. На этом фоне интерес к ранней профилактике метаболических сбоев становится особенно актуальным.

Перспективы ранней диагностики

Пока остаётся открытым вопрос, являются ли изменения микрофлоры причиной ожирения или его следствием. Тем не менее сами по себе выявленные различия могут стать полезным инструментом раннего выявления рисков. Учёные предполагают, что в будущем для этого может использоваться простой тест с ополаскивателем для полости рта.

Если дальнейшие исследования подтвердят причинную роль бактерий, появится возможность разрабатывать новые профилактические подходы — от специальных средств для ухода за полостью рта до пробиотиков. Такой комплексный взгляд хорошо сочетается с современными представлениями о том, что ожирение влияет на организм системно и может быть связано с другими серьёзными состояниями, включая развитие деменции.

В целом работа подчёркивает, что полость рта — это не изолированная зона, а часть единой экосистемы организма. Наблюдение за её состоянием может помочь выявлять ранние признаки метаболических проблем и искать более эффективные способы их профилактики ещё до того, как лишний вес станет очевидным.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

