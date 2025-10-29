Инсульт начинается не в голове, а во рту — как всё связано

Здоровье зубов — это не только белоснежная улыбка, но и отражение состояния всего организма. Новое исследование, опубликованное в Neurology Open Access, показало: люди с кариесом и воспалением десен имеют почти вдвое больший риск инсульта, чем обладатели здоровых зубов. Казалось бы, какая связь между деснами и мозгом? Однако ученые предупреждают: воспалительные процессы в ротовой полости способны вызвать микроповреждения сосудов, питающих мозг.

Как проводилось исследование

Исследователи Университета Южной Каролины проанализировали данные почти шести тысяч взрослых без истории инсульта. Средний возраст участников — 63 года. Добровольцев разделили на три группы: с полностью здоровыми зубами, с воспалением десен и с воспалением десен в сочетании с кариесом. За их состоянием наблюдали на протяжении двадцати лет, анализируя медицинские записи и контактируя по телефону.

Результаты оказались тревожными: инсульт перенесли лишь 4% людей со здоровыми зубами, 7% — с заболеваниями десен, и уже 10% — с комбинацией кариеса и воспаления. После учета факторов вроде курения, возраста и индекса массы тела, стало ясно, что у тех, кто страдает обеими проблемами, риск инсульта выше на 86%. Даже одно лишь воспаление десен повышает его на 44%.

"Это исследование добавляет доказательств того, что здоровые десны и зубы не только для вашей улыбки, но и могут спасти ваш мозг", — сказал ведущий автор, доктор Сувик Сен, Университет Южной Каролины.

Он подчеркнул: лечить воспаление и кариес важно не только для сохранения зубов, но и для защиты сосудов головного мозга.

Почему воспаление так опасно

Главная причина связи между ртом и мозгом — хроническое воспаление. Оно запускает выделение токсинов и цитокинов, которые попадают в кровь и повреждают стенки сосудов, включая мозговые. Эти микроповреждения со временем вызывают так называемую гиперинтенсивность белого вещества — светлые пятна на МРТ, свидетельствующие о хроническом повреждении сосудов. Такие изменения характерны для заболеваний мелких сосудов, которые часто ведут к когнитивным нарушениям, ухудшению памяти и мелким инсультам.

"Воспаление, начавшееся во рту, не всегда остается во рту", — пояснил Сен. "Оно может стать системным, влияя на здоровье сосудов и кровоток, увеличивая риск инсульта".

Связь зубов с сердцем и сосудами

Проблемы полости рта часто идут рука об руку с болезнями сердца. Бактерии и воспаление — общие механизмы для обеих патологий. Согласно сопутствующим исследованиям, у людей с плохим состоянием зубов на 36% чаще развиваются серьезные сердечно-сосудистые осложнения — от инфаркта до хронической сердечной недостаточности. Регулярные визиты к стоматологу снижают риск заболеваний десен и кариеса более чем на 80%, а риск воспаления десен — почти на треть.

Эти данные подтверждают: профилактическая стоматология должна стать частью общей стратегии по предотвращению инсультов и инфарктов.

Кто в группе риска

По данным CDC, около половины взрослых сталкиваются с воспалением десен, а после 65 лет этот показатель превышает 70%. Особенно подвержены мужчины, курильщики и пациенты с диабетом — именно у них сосуды страдают чаще всего. Интересно, что афроамериканцы чаще сталкиваются с подобными проблемами, чем белые участники исследования, что отражает социальное неравенство в доступе к стоматологической помощи.

Доктор Сен отметил, что устранение этого неравенства может значительно сократить число инсультов среди уязвимых групп.

Сравнение: факторы риска инсульта

Показатель Вероятность инсульта Увеличение риска Здоровые зубы 4% - Заболевание десен 7% +44% Кариес + воспаление 10% +86%

Как защитить себя: пошаговые советы

Чистите зубы дважды в день. Используйте щетку средней жесткости и пасту с фтором. Не забывайте про зубную нить. Она удаляет налет из труднодоступных мест, где чаще всего начинается воспаление. Посещайте стоматолога дважды в год. Профессиональная чистка предотвращает образование зубного камня. Используйте антисептические ополаскиватели. Подойдут средства с хлоргексидином или эфирными маслами. Сбалансируйте питание. Добавляйте в рацион продукты с кальцием, витаминами D и C — творог, рыбу, цитрусовые.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: редкая чистка зубов и отказ от профилактики.

Последствие: хроническое воспаление, повреждение сосудов мозга.

Альтернатива: регулярные визиты к стоматологу, профессиональная чистка ультразвуком и использование ирригатора.

А что если уже есть воспаление?

Даже если десны кровоточат, не стоит паниковать. На ранних стадиях гингивит полностью обратим. Используйте лечебные гели с экстрактом шалфея или алоэ, мягкие щетки, откажитесь от курения и сахара. При глубоком воспалении врач может назначить курс антибиотиков или лазерное лечение десен. Главное — не затягивать.

Плюсы и минусы профилактики

Плюсы Минусы Снижение риска инсульта и инфаркта Необходимость регулярных визитов к врачу Улучшение когнитивных функций Затраты времени и средств Здоровье десен и дыхания Возможный дискомфорт при лечении

FAQ

Как часто нужно проходить чистку у стоматолога?

Раз в полгода, если нет проблем. При воспалении — раз в три месяца.

Помогают ли домашние средства от воспаления десен?

Полоскания отварами ромашки или шалфея уменьшают симптомы, но не заменяют лечение у врача.

Можно ли избежать инсульта, просто чистя зубы?

Только в комплексе: гигиена, давление, питание и физическая активность вместе формируют профилактику сосудистых нарушений.

Мифы и правда

Миф: кариес и десны влияют только на зубы.

Правда: воспаление может вызывать сосудистые нарушения и повышать риск инсульта.

Миф: если зубы не болят, значит всё в порядке.

Правда: болезни десен часто развиваются бессимптомно.

Миф: старение неизбежно приводит к потере зубов.

Правда: при правильной гигиене зубы могут оставаться здоровыми до глубокой старости.

Исторический контекст

Еще в XIX веке врачи замечали, что пациенты с плохими зубами чаще страдают сердечными болезнями. Однако лишь в XXI веке появилась доказательная база, связывающая микробиом полости рта с нейродегенеративными процессами. Сегодня стоматология становится не только частью эстетики, но и важной составляющей превентивной медицины.