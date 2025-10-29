Инсульт начинается не в голове, а во рту — как всё связано
Здоровье зубов — это не только белоснежная улыбка, но и отражение состояния всего организма. Новое исследование, опубликованное в Neurology Open Access, показало: люди с кариесом и воспалением десен имеют почти вдвое больший риск инсульта, чем обладатели здоровых зубов. Казалось бы, какая связь между деснами и мозгом? Однако ученые предупреждают: воспалительные процессы в ротовой полости способны вызвать микроповреждения сосудов, питающих мозг.
Как проводилось исследование
Исследователи Университета Южной Каролины проанализировали данные почти шести тысяч взрослых без истории инсульта. Средний возраст участников — 63 года. Добровольцев разделили на три группы: с полностью здоровыми зубами, с воспалением десен и с воспалением десен в сочетании с кариесом. За их состоянием наблюдали на протяжении двадцати лет, анализируя медицинские записи и контактируя по телефону.
Результаты оказались тревожными: инсульт перенесли лишь 4% людей со здоровыми зубами, 7% — с заболеваниями десен, и уже 10% — с комбинацией кариеса и воспаления. После учета факторов вроде курения, возраста и индекса массы тела, стало ясно, что у тех, кто страдает обеими проблемами, риск инсульта выше на 86%. Даже одно лишь воспаление десен повышает его на 44%.
"Это исследование добавляет доказательств того, что здоровые десны и зубы не только для вашей улыбки, но и могут спасти ваш мозг", — сказал ведущий автор, доктор Сувик Сен, Университет Южной Каролины.
Он подчеркнул: лечить воспаление и кариес важно не только для сохранения зубов, но и для защиты сосудов головного мозга.
Почему воспаление так опасно
Главная причина связи между ртом и мозгом — хроническое воспаление. Оно запускает выделение токсинов и цитокинов, которые попадают в кровь и повреждают стенки сосудов, включая мозговые. Эти микроповреждения со временем вызывают так называемую гиперинтенсивность белого вещества — светлые пятна на МРТ, свидетельствующие о хроническом повреждении сосудов. Такие изменения характерны для заболеваний мелких сосудов, которые часто ведут к когнитивным нарушениям, ухудшению памяти и мелким инсультам.
"Воспаление, начавшееся во рту, не всегда остается во рту", — пояснил Сен. "Оно может стать системным, влияя на здоровье сосудов и кровоток, увеличивая риск инсульта".
Связь зубов с сердцем и сосудами
Проблемы полости рта часто идут рука об руку с болезнями сердца. Бактерии и воспаление — общие механизмы для обеих патологий. Согласно сопутствующим исследованиям, у людей с плохим состоянием зубов на 36% чаще развиваются серьезные сердечно-сосудистые осложнения — от инфаркта до хронической сердечной недостаточности. Регулярные визиты к стоматологу снижают риск заболеваний десен и кариеса более чем на 80%, а риск воспаления десен — почти на треть.
Эти данные подтверждают: профилактическая стоматология должна стать частью общей стратегии по предотвращению инсультов и инфарктов.
Кто в группе риска
По данным CDC, около половины взрослых сталкиваются с воспалением десен, а после 65 лет этот показатель превышает 70%. Особенно подвержены мужчины, курильщики и пациенты с диабетом — именно у них сосуды страдают чаще всего. Интересно, что афроамериканцы чаще сталкиваются с подобными проблемами, чем белые участники исследования, что отражает социальное неравенство в доступе к стоматологической помощи.
Доктор Сен отметил, что устранение этого неравенства может значительно сократить число инсультов среди уязвимых групп.
Сравнение: факторы риска инсульта
|
Показатель
|
Вероятность инсульта
|
Увеличение риска
|
Здоровые зубы
|
4%
|
-
|
Заболевание десен
|
7%
|
+44%
|
Кариес + воспаление
|
10%
|
+86%
Как защитить себя: пошаговые советы
- Чистите зубы дважды в день. Используйте щетку средней жесткости и пасту с фтором.
- Не забывайте про зубную нить. Она удаляет налет из труднодоступных мест, где чаще всего начинается воспаление.
- Посещайте стоматолога дважды в год. Профессиональная чистка предотвращает образование зубного камня.
- Используйте антисептические ополаскиватели. Подойдут средства с хлоргексидином или эфирными маслами.
- Сбалансируйте питание. Добавляйте в рацион продукты с кальцием, витаминами D и C — творог, рыбу, цитрусовые.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: редкая чистка зубов и отказ от профилактики.
Последствие: хроническое воспаление, повреждение сосудов мозга.
Альтернатива: регулярные визиты к стоматологу, профессиональная чистка ультразвуком и использование ирригатора.
А что если уже есть воспаление?
Даже если десны кровоточат, не стоит паниковать. На ранних стадиях гингивит полностью обратим. Используйте лечебные гели с экстрактом шалфея или алоэ, мягкие щетки, откажитесь от курения и сахара. При глубоком воспалении врач может назначить курс антибиотиков или лазерное лечение десен. Главное — не затягивать.
Плюсы и минусы профилактики
|
Плюсы
|
Минусы
|
Снижение риска инсульта и инфаркта
|
Необходимость регулярных визитов к врачу
|
Улучшение когнитивных функций
|
Затраты времени и средств
|
Здоровье десен и дыхания
|
Возможный дискомфорт при лечении
FAQ
Как часто нужно проходить чистку у стоматолога?
Раз в полгода, если нет проблем. При воспалении — раз в три месяца.
Помогают ли домашние средства от воспаления десен?
Полоскания отварами ромашки или шалфея уменьшают симптомы, но не заменяют лечение у врача.
Можно ли избежать инсульта, просто чистя зубы?
Только в комплексе: гигиена, давление, питание и физическая активность вместе формируют профилактику сосудистых нарушений.
Мифы и правда
Миф: кариес и десны влияют только на зубы.
Правда: воспаление может вызывать сосудистые нарушения и повышать риск инсульта.
Миф: если зубы не болят, значит всё в порядке.
Правда: болезни десен часто развиваются бессимптомно.
Миф: старение неизбежно приводит к потере зубов.
Правда: при правильной гигиене зубы могут оставаться здоровыми до глубокой старости.
Исторический контекст
Еще в XIX веке врачи замечали, что пациенты с плохими зубами чаще страдают сердечными болезнями. Однако лишь в XXI веке появилась доказательная база, связывающая микробиом полости рта с нейродегенеративными процессами. Сегодня стоматология становится не только частью эстетики, но и важной составляющей превентивной медицины.
