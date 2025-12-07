Зубы поднимают бунт против организма: скрытая цепочка приводит от кариеса к инсульту

Трудно представить, что непролеченный кариес или воспалённые дёсны способны повлиять на работу мозга, но новое масштабное исследование заставляет взглянуть на привычный уход за зубами иначе. Учёные обнаружили, что сочетание кариеса и заболеваний дёсен заметно повышает вероятность инсульта и других серьёзных сердечно-сосудистых нарушений. Эти данные привлекли особое внимание специалистов, поскольку проблема остаётся массовой и часто недооценённой. Об этом сообщает Neurology Open Access.

Почему состояние полости рта связано с рисками для мозга

Профилактика зубных болезней обычно воспринимается как привычная рутина, но исследование показывает, что ситуация гораздо глубже. При сочетании кариеса и заболеваний дёсен риск ишемического инсульта увеличивается почти в два раза по сравнению с людьми, у которых нет выраженных стоматологических проблем. Такой вывод основан на наблюдениях за большой группой взрослых, состояние здоровья которых отслеживалось почти два десятилетия.

Ишемический инсульт — наиболее распространённый тип нарушения кровотока, возникающий из-за закупорки сосудов. Когда мозг недополучает кислород, последствия могут быть крайне серьёзными. На состояние сосудов влияет множество факторов, включая воспаление, уровень стресса, питание и хронические заболевания. Некоторую роль могут играть и привычки, влияющие на здоровье сосудов, например употребление растительных масел, поддерживающих эластичность артерий, что подтверждают данные об их влиянии на здоровье сосудов.

"Мы обнаружили, что у людей с кариесом и заболеваниями дёсен риск инсульта почти в два раза выше, чем у людей с хорошим состоянием полости рта, даже с учётом факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал автор исследования Сувик Сен, доктор медицинских наук, магистр наук, магистр общественного здравоохранения из Университета Южной Каролины в Колумбии.

По словам учёных, хроническое воспаление в полости рта создаёт дополнительную нагрузку на сосудистую систему. Бактерии, присутствующие при стоматологических заболеваниях, могут проникать в кровоток, усиливая системное воспаление. Постепенно это снижает устойчивость сосудов к повреждениям и становится фоном для развития серьёзных нарушений.

Что представляет собой кариес и почему он так опасен

Кариес возникает из-за разрушения эмали бактериями, которые активно размножаются в условиях плохой гигиены или частого употребления сладостей. Если процесс не остановить, повреждение проникает глубже, затрагивая дентин и приводя к воспалению.

Заболевания дёсен, напротив, начинаются с воспаления мягких тканей. При отсутствии лечения гингивит может перейти в пародонтит, когда воспаление разрушает костную ткань и вызывает подвижность зубов.

Эти две проблемы часто развиваются параллельно: разрушение эмали даёт бактериям больше возможностей проникнуть к мягким тканям, а воспаление дёсен создаёт благоприятные условия для распространения инфекции. Всё это повышает риск осложнений, в том числе влияющих на сосудистое здоровье.

Как проводилось исследование и к каким выводам пришли учёные

Учёные изучили данные почти 6000 человек, за которыми наблюдали около 20 лет. На старте ни у кого не было инсульта, и каждый участник проходил стоматологический осмотр. Людей разделили на три группы: со здоровой полостью рта, с заболеваниями дёсен и с сочетанием заболеваний дёсен и кариеса.

Среди участников со здоровыми зубами инсульт возник у 4 %, среди людей только с заболеванием дёсен — у 7 %, а у тех, у кого сочетались обе проблемы, — у 10 %. После корректировки данных по возрасту, индексу массы тела, курению и другим факторам риск инсульта оказался выше на 86 % для группы с двумя стоматологическими нарушениями и на 44 % для тех, у кого были только заболевания дёсен.

Такая разница подчёркивает значимость регулярного ухода за полостью рта. Своевременное посещение стоматолога позволяет контролировать воспаление, предотвращать разрушение тканей и снижать вероятность более серьёзных нарушений.

Как уход за зубами может снижать сердечно-сосудистые риски

Особое внимание исследователи уделили профилактическим осмотрам. У участников, регулярно посещавших стоматолога, вероятность развития кариеса и заболеваний дёсен была на 81 % ниже. Это подчёркивает важность грамотной гигиены — регулярной чистки, использования нити и профессиональной чистки.

Кроме того, люди, заботящиеся о здоровье полости рта, чаще уделяют внимание состоянию сосудов и уровням давления. Некоторые симптомы, такие как внезапная слабость, одышка или скачки давления, могут указывать на проблемы кровоснабжения, что подчёркивают данные о признаках сердечных нарушений. В совокупности это показывает: наблюдение у стоматолога может стать не только способом сохранить зубы, но и дополнительным фактором, влияющим на общее состояние организма.

Ограничения исследования

Авторы исследования отметили, что состояние полости рта оценивалось только один раз в начале. Изменения, которые происходили в течение 20 лет наблюдения, не фиксировались. Кроме того, на результаты могли влиять образ жизни, питание, стресс и другие факторы, которые невозможно учесть полностью. Однако общая тенденция остаётся очевидной: здоровье полости рта — важная часть системного здоровья.

Сравнение: кариес и заболевания дёсен

Кариес разрушает твёрдые ткани зуба, в то время как заболевания дёсен поражают мягкие и опорные структуры. Оба процесса могут протекать скрыто, но последствия становятся заметными только при серьёзных повреждениях. Оба состояния усиливают воспаление, которое может оказывать влияние на сосуды. Однако если кариес чаще связан с питанием и налётом, то заболевания дёсен — с хроническим раздражением и нарушением гигиены.

Плюсы и минусы регулярного стоматологического ухода

Регулярный уход снижает риск осложнений, облегчает раннюю диагностику и предотвращает разрушение тканей. К плюсам относят:

• своевременное выявление воспалений;

• снижение бактериальной нагрузки;

• сохранение здоровья дёсен;

• уменьшение риска сложного лечения.

Минусы чаще связаны со временем и необходимостью финансовых вложений, однако выгода для здоровья значительно выше.

Советы по поддержанию здоровья полости рта

Чистите зубы два раза в день пастой с фтором. Используйте зубную нить или ирригатор. Ограничьте сладкие напитки и перекусы. Проходите профессиональную чистку дважды в год. Следите за признаками воспаления дёсен.

Популярные вопросы о риске инсульта и здоровье зубов

Почему воспаление дёсен может повысить риск инсульта?

Раздражённые ткани позволяют бактериям попадать в кровоток и усиливать системное воспаление, которое влияет на сосуды.

Что выбрать для ежедневной гигиены — нить или ирригатор?

Ирригатор помогает вытеснять налёт из труднодоступных мест, нить — хороша для плотных промежутков.

Насколько важны регулярные визиты к стоматологу?

Они помогают выявлять скрытые процессы и предотвращать развитие хронического воспаления.