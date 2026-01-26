Избегал стоматолога годами — исследования показали, чем это может закончиться

Кажется, что стоматологическое кресло создано для испытаний терпения. Но всё больше данных намекает: состояние зубов может быть связано не только с улыбкой, но и с тем, сколько лет человек проживёт. Речь не о магии, а о вполне земных вещах — питании, воспалении и хронических болезнях. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Зубы как индикатор общего здоровья

Связь полости рта с организмом заметили не вчера: по древним и средневековым останкам видно, что кариес, абсцессы и воспаления нередко приводили к тяжёлым состояниям задолго до появления эффективной стоматологии. Сегодня проблему признают и на уровне здравоохранения: у пожилых людей ухудшение здоровья полости рта часто сопровождается цепочкой других рисков.

Японские исследователи из Университета Осаки изучили медицинские и стоматологические карты почти 200 тысяч взрослых старше 75 лет. Они увидели закономерность: чем больше отсутствующих или разрушенных зубов, тем выше риск смерти по сравнению с теми, у кого зубы здоровые или пролеченные.

"Количество зубов является важным показателем здоровья полости рта, поскольку малое количество существующих зубов является предиктором широкого спектра проблем со здоровьем, включая потерю веса, диабет, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, терминальную стадию заболеваний почек, деменцию, рак и даже смертность", — говорится в исследовании, недавно опубликованном в BMC Oral Health.

Почему "вылеченные" зубы важнее, чем кажется

В других работах прослеживается похожий смысл: незалеченный кариес выглядит не просто локальной проблемой, а потенциальным маркером неблагополучия. Когда человек избегает лечения, воспаление может тянуться месяцами, а иногда и годами, поддерживая нагрузку на иммунную систему. Плюс добавляется бытовой фактор: боль и дискомфорт ухудшают сон, снижают качество питания и делают привычные продукты "слишком жёсткими".

В осакском анализе зубы уже были оценены стоматологами как здоровые, пломбированные или разрушенные, после чего за участниками наблюдали в среднем 3,4 года. Наиболее благоприятной оказалась комбинация, где преобладали здоровые и пломбированные зубы: именно она сильнее всего была связана с меньшей вероятностью смерти от любых причин. Среди тех, кто не дожил до конца наблюдения, чаще встречались выраженные проблемы — разрушение зубов или их отсутствие.

"Хрупкость полости рта" и скрытые последствия

Отдельная тема — так называемая хрупкость полости рта: это не один симптом, а набор сигналов вроде сухости во рту, трудностей с речью, жеванием и глотанием. Исследовательская группа Института науки Токио в работе для Geriatrics & Gerontology проследила ситуацию у более чем 11 тысяч пожилых людей и обнаружила: при трёх и более таких признаках вероятность смерти в ходе исследования была выше (в 1,34 раза).

Механика здесь понятная: если жевать и глотать сложно, растёт риск недоедания, а следом — физической слабости и ухудшения восстановления после болезней. При этом регулярные визиты к стоматологу ассоциировались примерно с дополнительным годом здоровой продолжительности жизни.