Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пациент на приеме у стоматолога (кресло, инструменты)
Пациент на приеме у стоматолога (кресло, инструменты)
© https://pixabay.com by smileagaindentalgroup is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 6:13

Избегал стоматолога годами — исследования показали, чем это может закончиться

Потеря зубов повысила риск смерти у людей старше 75 лет — BMC Oral Health

Кажется, что стоматологическое кресло создано для испытаний терпения. Но всё больше данных намекает: состояние зубов может быть связано не только с улыбкой, но и с тем, сколько лет человек проживёт. Речь не о магии, а о вполне земных вещах — питании, воспалении и хронических болезнях. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Зубы как индикатор общего здоровья

Связь полости рта с организмом заметили не вчера: по древним и средневековым останкам видно, что кариес, абсцессы и воспаления нередко приводили к тяжёлым состояниям задолго до появления эффективной стоматологии. Сегодня проблему признают и на уровне здравоохранения: у пожилых людей ухудшение здоровья полости рта часто сопровождается цепочкой других рисков.

Японские исследователи из Университета Осаки изучили медицинские и стоматологические карты почти 200 тысяч взрослых старше 75 лет. Они увидели закономерность: чем больше отсутствующих или разрушенных зубов, тем выше риск смерти по сравнению с теми, у кого зубы здоровые или пролеченные.

"Количество зубов является важным показателем здоровья полости рта, поскольку малое количество существующих зубов является предиктором широкого спектра проблем со здоровьем, включая потерю веса, диабет, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, терминальную стадию заболеваний почек, деменцию, рак и даже смертность", — говорится в исследовании, недавно опубликованном в BMC Oral Health.

Почему "вылеченные" зубы важнее, чем кажется

В других работах прослеживается похожий смысл: незалеченный кариес выглядит не просто локальной проблемой, а потенциальным маркером неблагополучия. Когда человек избегает лечения, воспаление может тянуться месяцами, а иногда и годами, поддерживая нагрузку на иммунную систему. Плюс добавляется бытовой фактор: боль и дискомфорт ухудшают сон, снижают качество питания и делают привычные продукты "слишком жёсткими".

В осакском анализе зубы уже были оценены стоматологами как здоровые, пломбированные или разрушенные, после чего за участниками наблюдали в среднем 3,4 года. Наиболее благоприятной оказалась комбинация, где преобладали здоровые и пломбированные зубы: именно она сильнее всего была связана с меньшей вероятностью смерти от любых причин. Среди тех, кто не дожил до конца наблюдения, чаще встречались выраженные проблемы — разрушение зубов или их отсутствие.

"Хрупкость полости рта" и скрытые последствия

Отдельная тема — так называемая хрупкость полости рта: это не один симптом, а набор сигналов вроде сухости во рту, трудностей с речью, жеванием и глотанием. Исследовательская группа Института науки Токио в работе для Geriatrics & Gerontology проследила ситуацию у более чем 11 тысяч пожилых людей и обнаружила: при трёх и более таких признаках вероятность смерти в ходе исследования была выше (в 1,34 раза).

Механика здесь понятная: если жевать и глотать сложно, растёт риск недоедания, а следом — физической слабости и ухудшения восстановления после болезней. При этом регулярные визиты к стоматологу ассоциировались примерно с дополнительным годом здоровой продолжительности жизни.

"[Хрупкость полости рта] значительно связана с более низкой [нормальной продолжительностью жизни], что подчёркивает важность здоровья полости рта для благополучия пожилых людей. Визиты к стоматологу связаны с более длительным HLE для обоих полов, независимо от состояния [хрупкости полости рта]", — сообщили токийские исследователи.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зёрна граната обеспечивают организм пищевыми волокнами — Daily Galaxy вчера в 18:22
Один фрукт — три удара по болезням: внутренние сбои идут цепной реакцией, но в обратную сторону

Гранат давно считают суперфудом, но за ярким вкусом скрывается куда больше. Чем этот фрукт полезен для сердца, кишечника и иммунитета — в деталях.

Читать полностью » Врачи госпитализировали пациентку после чатов с GPT - Live Science вчера в 17:53
Переписка с ИИ ради утешения пошла не по плану — симптомы усилились за считаные дни

Калифорнийская медсестра: бессонная смена и чат-бот GPT-4o привели к психозу. Врачи подчёркивают роль недосыпа и эмоциональной уязвимости, ИИ — ускоритель.

Читать полностью » Учёные обнаружили микропластик в чае из пакетиков — Daily Galaxy вчера в 14:09
Миллиарды частиц в одной заварке: привычный чай оказался фабрикой микропластика

Учёные выяснили, что при заваривании чайные пакетики могут выделять миллиарды микрочастиц пластика. Что это значит для здоровья и как снизить риски.

Читать полностью » Наблюдения отмечают более низкую глюкозу после лечения зубных каналов — стоматолог Ниранджан вчера в 11:55
Ел нормально, ничего не беспокоило — а внутри зуба рос очаг, который мешал контролю глюкозы

Апикальный периодонтит может без боли поддерживать хроническое воспаление. После лечения корневых каналов у пациентов снижался сахар — важно при диабете.

Читать полностью » Долгое сидение ухудшает венозный отток в ногах — флеболог Богачев 24.01.2026 в 21:25
Вечерний спорт не спасает от венозного застоя — вены требуют другого режима

Долгое сидение ухудшает венозный отток и повышает риск венозной недостаточности: флеболог объяснил, как снизить застой с помощью простых движений и компрессии.

Читать полностью » Выгорание усиливает выработку гормона стресса кортизола — Varsity 24.01.2026 в 18:56
Чем больше стараются, тем быстрее пустеют: выгорание затягивает в энергетическую ловушку

Эмоциональное выгорание затрагивает не только мотивацию, но и работу мозга, иммунитет и сон. Научный взгляд на причины и способы профилактики.

Читать полностью » Избыток растительного масла повышает риск сердечных болезней — кардиохирург Бхамре 24.01.2026 в 17:15
Льёте на глаз — платите сердцем: ошибка на сковороде, которая годами ведёт к катастрофе

Жареная еда кажется безобидной привычкой, но избыток масла может незаметно навредить сердцу. Сколько жиров безопасно и как сократить риски.

Читать полностью » Отказ от контакта с родителями снижает хроническое напряжение — психотерапевт Саманта Витали 24.01.2026 в 15:16
Бруклин Бекхэм оказался в центре обсуждений — почему взрослые дети выбирают дистанцию

Обсуждение вокруг Бруклина Бекхэма вернуло тему 'нет контакта': психотерапевт Саманта Витали объясняет, как разрыв контакта с родителями защищает психику и помогает отстоять границы.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Замок Хиросаки готовят к возвращению башни осенью 2026 года — National Geographic Traveller
Наука
Сэнди Хетерингтон назвал прототакситы вымершей ветвью жизни — National Museums Scotland
Дом
Дизайнеры отказались от стерильного белого в ванных в 2026 году — Homes & Gardens
Спорт и фитнес
Учёные связали пропуски тренировок с мышлением "всё или ничего"
Красота и здоровье
Напряжённые позы во сне усиливают утреннюю раздражительность — Yahoo! France
Красота и здоровье
Отсутствие эмоций указывает на защитную реакцию психики — психолог Трэверс
Туризм
Турпоток в Африку вырос на 10,1% за январь–сентябрь 2025
Дом
Воск свечи убрал скрип кровати в стыках рамы - Радек Тесар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet