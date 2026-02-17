Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Электрическая зубная щетка
© pixabay.com by slavoljubovski is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:43

Воспалённые дёсны связали с риском деменции — обычная чистка зубов может сыграть ключевую роль

Привычка, которую многие считают рутинной, может оказаться важным вкладом в здоровье всего организма. Учёные всё чаще говорят о том, что состояние зубов и дёсен связано не только с улыбкой, но и с работой мозга и суставов. На недавней научной встрече специалисты призвали уделять гигиене полости рта больше внимания. Об этом сообщает The Times.

Полость рта как "ворота" к общему здоровью

На конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) в Финиксе исследователи представили данные о взаимосвязи между заболеваниями дёсен и системными нарушениями. По словам профессора стоматологии Университета Миннесоты Альпдогана Кантарчи, бактерии из инфицированных дёсен способны распространяться по организму и даже преодолевать гематоэнцефалический барьер, что потенциально повышает риск когнитивного снижения и деменции.

"Теперь мы считаем, что поддержание здоровья зубов может быть связано с снижением риска более чем 50 системных заболеваний", — сказал Кантарчи на мероприятии под названием "Рот как ворота к общему здоровью", где исследователи предупредили: "Недавние данные указывают на то, что полость рта может влиять на здоровье других органов, включая суставы, мозг и кишечник."

Речь идёт не только о деменции. Доктор Фелипе Андраде из Университета Джонса Хопкинса отметил, что бактериальные патогены, вызывающие пародонтит, связаны с развитием ревматоидного артрита. В свою очередь, доктор Нобухико Камада из Университета Мичигана подчеркнул, что бактерии изо рта способны менять состав кишечного микробиома, увеличивая риск воспалительных заболеваний кишечника и рака толстой кишки.

Тревожная статистика и образ жизни

Хотя доступ к стоматологической помощи в развитых странах выше, ситуация с реальным состоянием зубов остаётся неоднозначной. По данным Обследования здоровья полости рта Англии, доля взрослых с кариесом снизилась с 46% в 1998 году до 28% в 2009-м, однако к 2023 году показатель вновь вырос до 41%. Кроме того, около 93% людей имели хотя бы один признак проблем — воспаление дёсен или зубной камень.

Кантарчи обратил внимание, что распространённость проблем связана не только с доступностью помощи, но и с характером питания. Сладкие и высокообработанные продукты способствуют росту патогенных бактерий и развитию воспалений. Он отметил, что уровень здоровья полости рта у британцев "третьего мира", несмотря на современные возможности стоматологии.

Исследования показывают: при лёгких и умеренных заболеваниях дёсен те, кто регулярно чистит зубы, посещает стоматолога и проходит профессиональную чистку, демонстрируют лучшие когнитивные показатели. Хотя причинно-следственная связь пока окончательно не доказана, устойчивое воспаление может поддерживать иммунную систему в состоянии постоянной активации, что потенциально отражается на мозге.

Что рекомендуют специалисты

Эксперты сходятся во мнении, что базовые меры гигиены способны существенно снизить риски. Кантарчи советует чистить зубы минимум два раза в день, а при возможности — до трёх. Особое значение он придаёт вечерней чистке перед сном, когда слюноотделение снижается и бактерии активнее размножаются.

Тем, кто испытывает сложности с тщательной гигиеной, рекомендуется переходить на электрические зубные щётки и уделять внимание очищению языка. Регулярное использование зубной нити и профессиональная гигиена у стоматолога также рассматриваются как важная часть профилактики.

"Ответ очень ясен: мы должны повысить осведомлённость о здоровье полости рта для системного здоровья", — сказал Кантарчи.

Связь между состоянием дёсен и работой мозга ещё изучается, однако накопленные данные указывают на комплексное влияние микробиома полости рта на организм. Простые ежедневные привычки могут играть более значимую роль, чем принято считать, и стать частью стратегии профилактики не только стоматологических, но и системных заболеваний.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

