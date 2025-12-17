Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 9:24

Плохое дыхание предсказывает беду: что рот собаки расскажет о её здоровье

Лакомства с хлоргексидином предотвращают появление зубного камня у собак — ветеринары

Собачья улыбка может сказать о многом больше, чем кажется. Белые зубы и здоровые десны — это не только признак ухода, но и важный показатель общего состояния питомца. Ведь болезни полости рта у собак способны спровоцировать воспаления, инфекции и даже проблемы с внутренними органами. Об этом сообщает Patas da Casa.

Основы ухода за зубами собаки

Регулярная чистка зубов — главный способ сохранить здоровье ротовой полости. Ветеринары советуют делать это три-четыре раза в неделю. Чем чаще проводится процедура, тем ниже риск появления зубного камня, неприятного запаха и воспаления десен. Для этого существуют специальные щетки и пасты, предназначенные исключительно для собак — человеческие средства использовать нельзя.

Чтобы собака спокойно относилась к чистке, стоит вводить ее постепенно: позволять обнюхивать щетку, облизывать пасту, хвалить и поощрять после процедуры. Когда питомец привыкнет, можно аккуратно чистить зубы круговыми движениями, уделяя внимание клыкам и задним коренным зубам, где чаще всего скапливаются остатки пищи. Особенно это важно для пород, склонных к зубным проблемам, ведь, как отмечают ветеринары, переломы зубов у собак нередко возникают из-за неправильного ухода .

"Регулярная чистка — залог здоровья полости рта у собак. Но она должна сопровождаться вниманием к питанию и профилактическими осмотрами", — отмечает ветеринар Бруна Джубилей.

Дополнительные меры для здоровья полости рта

Помимо зубной щетки, существуют и другие способы помочь питомцу сохранить чистую улыбку. Одним из них являются специальные корма и лакомства, разработанные для профилактики образования зубного камня. Их текстура помогает механически очищать зубы, а состав — освежать дыхание и снижать бактериальную активность.

Также полезны жевательные игрушки, которые не только тренируют челюсти, но и выполняют функцию мягкого очищения зубов. Сбалансированное питание с качественным сухим кормом снижает количество налета, а регулярные визиты к ветеринару позволяют вовремя обнаружить возможные воспаления. Кстати, укрепить иммунитет и улучшить состояние шерсти поможет рацион с нужными аминокислотами — ведь дефицит лизина у питомцев напрямую влияет на здоровье кожи и шерсти .

"Игрушки и лакомства — отличные помощники, но они не заменяют полноценную чистку зубов. Лучше всего сочетать все методы вместе", — добавляет ветеринар Бруна Джубилей.

Как выбрать подходящее лакомство

Лакомства для ухода за зубами играют ключевую роль в профилактике стоматологических проблем у собак. Они способствуют механическому очищению, а их компоненты — например, хлоргексидин или цинк — помогают бороться с бактериями. Такие продукты подбираются по размеру и возрасту питомца, а их эффективность подтверждается ветеринарными рекомендациями.

Важно помнить, что лакомства не могут полностью заменить чистку зубов, но в комплексе с другими методами они значительно снижают риск заболеваний. Особенно полезны они для пожилых собак или питомцев, которые с трудом переносят чистку щеткой.

Как избавиться от неприятного запаха

Галитоз — частая проблема среди владельцев собак. Неприятный запах изо рта чаще всего сигнализирует о зубном камне, налете или воспалении десен. Иногда причиной может быть инфекция или более серьезное заболевание внутренних органов.

Для устранения запаха необходимо наладить гигиену полости рта — регулярная чистка, использование специальных спреев и лакомств помогут восстановить свежесть дыхания. Если неприятный запах сохраняется, визит к ветеринару обязателен: специалист определит, не связана ли проблема с нарушениями пищеварения или работой почек.

Своевременный уход за зубами питомца — это не просто проявление заботы, а важная часть его здоровья и долголетия. Чистая пасть, свежее дыхание и здоровая улыбка — результат регулярной профилактики, внимания и любви к своему четвероногому другу.

