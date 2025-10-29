В плацкарте больше не будет “по умолчанию”: теперь за бельё придётся бороться галочкой

С начала осени 2025 года поездки в плацкартных вагонах российских поездов будут проходить по новым правилам. Теперь стоимость постельного белья больше не входит автоматически в билет — пассажиру предстоит самостоятельно решать, нужен ли ему комплект, и добавлять услугу при покупке. Такое изменение ввела "Федеральная пассажирская компания" (ФПК), дочернее предприятие РЖД, в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Раньше пассажирам приходилось убирать галочку, если они не хотели оплачивать бельё. Теперь всё наоборот: базовая цена билета не включает дополнительный комфорт. Чтобы получить комплект, достаточно отметить соответствующую опцию при оформлении на сайте, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или при покупке билета в кассе.

Почему изменились правила

В компании отмечают, что новая схема позволяет сделать процесс прозрачнее. Пассажир сам выбирает, какие услуги ему нужны, а значит, контролирует итоговую стоимость поездки. В ФПК пояснили, что это решение — часть общей тенденции к персонализации сервисов на транспорте.

"Услуга постельного белья теперь полностью добровольная", — заявили в пресс-службе компании.

Таким образом, РЖД фактически приравняли бельё к дополнительным опциям, вроде выбора места или питания.

Как заказать бельё при покупке билета

При покупке онлайн система теперь покажет уведомление с предложением добавить комплект постельного белья. Пассажир сам решает — поставить галочку или оставить билет без этой услуги. Тем, кто предпочитает покупать билеты в кассах, кассиры обязаны разъяснить новые правила и помочь выбрать нужные параметры.

Также компания предусмотрела гибкий сценарий: если пассажир передумал уже в пути, он сможет приобрести комплект у проводника. Стоимость при этом будет немного выше, чем при предварительном заказе.

Сравнение: раньше и теперь

Параметр Раньше Теперь Стоимость белья Включена в билет по умолчанию Оплачивается отдельно Действие пассажира Можно было снять галочку "без белья" Нужно поставить галочку "с бельём" Покупка в поезде Только замена комплекта Возможна покупка у проводника Тип услуги Основная Дополнительная, добровольная

Новая система, по оценке перевозчика, должна снизить число недоразумений и сделать оплату услуг более гибкой.

Советы: как оформить билет с учётом новых правил

Если вы планируете длительную поездку, отметьте опцию "бельё" сразу при покупке — это сэкономит время и деньги. В мобильном приложении "РЖД Пассажирам" удобно проверять, какие услуги выбраны, до подтверждения оплаты. Сохраняйте электронный чек: при спорных ситуациях он поможет подтвердить, что опция была оплачена. При покупке через кассу уточните у оператора, включено ли бельё, особенно если билет оформляется на несколько человек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Пассажир не отметил опцию белья, думая, что она включена автоматически.

Последствие: Придётся доплачивать у проводника, иногда — по более высокой цене.

Альтернатива: Проверяйте раздел "дополнительные услуги" перед оплатой и сохраняйте подтверждение.

Оформление билета через сторонние сайты без уведомления о дополнительных услугах.

Последствие: Возможна покупка билета без нужных опций.

Альтернатива: Использовать официальный сайт или приложение РЖД.

А что если пассажир передумал в пути?

Если комплект не был заказан заранее, его можно приобрести прямо у проводника. При этом пассажир получит стандартный набор: наволочку, простыню и пододеяльник. Расчёт производится по терминалу — наличные и карты принимаются.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Можно сэкономить, если бельё не требуется Нужно следить за опцией при покупке Прозрачная цена билета Возможны недоразумения у пассажиров, не знакомых с новыми правилами Гибкость при оформлении Разница в стоимости при оплате в поезде Меньше ненужных расходов Придётся привыкнуть к новой схеме

Частые вопросы (FAQ)

Как узнать, включено ли бельё в билет?

Это можно проверить в личном кабинете на сайте РЖД или в мобильном приложении в разделе "дополнительные услуги".

Можно ли вернуть деньги, если бельё не понадобилось?

Если пассажир оплатил услугу, но не пользовался ею, возврат возможен до начала поездки, при отказе от услуги онлайн.

Будет ли бельё по-прежнему одноразовым?

Да, комплекты останутся одноразовыми и проходят обязательную санитарную обработку перед упаковкой.

Сколько стоит комплект белья?

Цена зависит от маршрута, но в среднем составляет от 232 до 400 рублей.

Коснутся ли изменения купейных вагонов?

Нет, в купейных и СВ-вагонах бельё по-прежнему входит в стоимость билета.

Мифы и правда