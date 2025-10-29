Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ребенок смотрит мультики
ребенок смотрит мультики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 1:16

Как глаза человека ограничивают преимущества разрешения 8K: новые исследования

Профессор Рафал Мантюк: сверхвысокое разрешение для домашних телевизоров бессмысленно

Когда вы задумываетесь о новом телевизоре, один из самых часто задаваемых вопросов: какой экран выбрать — 4K или 8K? И насколько важно разрешение для качественного просмотра дома? Исследования Meta Reality Labs, проведенные доктором Малихой Ашраф, доктором Александром Шапиро и профессором Рафалом К. Мантюком, показали, что человеческий глаз имеет предел разрешения, то есть, существует ограничение на количество пикселей, которое он может различать. Суть исследования заключается в том, чтобы ответить на вопрос, какой экран будет оптимален в домашних условиях.

Технология сверхвысокой чёткости

Покупая телевизор, мы сталкиваемся с большим количеством информации от производителей, утверждающих, что экраны с высоким разрешением, такими как 4K или 8K, предлагают наилучшее качество изображения. Однако, как показывают исследования, для домашнего использования сверхвысокое разрешение не всегда оправдано.

Согласно исследованиям, на экране с разрешением 4K или 8K в комнате среднего размера (например, в гостиной в Великобритании с расстоянием до телевизора 2,5 метра) улучшение изображения от большего количества пикселей не будет заметно. По мнению учёных, глаза человека не способны воспринимать такие мелкие детали на экранах стандартного размера, и дополнительное разрешение не дает никаких ощутимых преимуществ.

"Мы хотели понять, когда дальнейшее повышение разрешения становится бессмысленным", — отметил Рафал Мантюк, профессор кафедры графики и дисплеев.

Влияние размера экрана и расстояния

Точность восприятия зависит от множества факторов, включая размер экрана и расстояние от него до зрителя. Исследования показали, что для телевизоров с разрешением 4K или 8K на экране диагональю 44 дюйма нет существенного улучшения по сравнению с телевизорами с разрешением Quad HD (QHD), если они находятся на расстоянии около 2,5 метров.

Исследователи разработали специальный онлайн-калькулятор, который помогает пользователям рассчитать, какой экран и разрешение оптимальны для их пространства.

Разрешение и восприятие цвета

Интересным открытием стало то, что восприятие разрешения отличается для изображений в цвете и черно-белых. Для чёрно-белых изображений предел разрешения составил 94 пикселя на градус (PPD), а для изображений с цветами, такими как красный и зелёный, этот показатель был ниже — 89 PPD. Для жёлтого и фиолетового цвета предел ещё ниже — всего 53 PPD.

"Наши глаза, по сути, — это не самые лучшие сенсоры, но наш мозг обрабатывает эти данные, превращая их в то, что, по его мнению, мы должны видеть", — пояснил Рафал Мантюк.

Таким образом, восприятие деталей значительно снижается, особенно при восприятии цвета в периферическом зрении. Мозг человека обрабатывает цветовую информацию менее чётко, что и отражает результаты эксперимента.

Важность правильного выбора экрана

Теперь становится очевидным, что для большинства пользователей, на экранах в 4K или 8K, преимущества для обычного просмотра дома ограничены. Например, для просмотра фильмов или игр на стандартных телевизорах вы не получите заметного улучшения качества изображения от увеличения разрешения, если только не будете сидеть очень близко к экрану.

Измерение количества пикселей на градус помогает точно определить, насколько эффективен экран. Это важный момент для тех, кто планирует покупку нового телевизора и хочет избежать переплаты за разрешение, которое не будет приносить реальной пользы.

Что же важно при выборе телевизора?

Когда вы выбираете новый телевизор, вам стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов:

  1. Размер экрана - оптимальный размер для комфортного просмотра зависит от расстояния между диваном и экраном.

  2. Разрешение - для большинства случаев достаточно экрана с разрешением 4K.

  3. Функции и дополнительные технологии - такие как поддержка HDR, улучшение контраста и цветовой гаммы.

Также стоит помнить, что увеличение разрешения требует больше вычислительных мощностей, что в свою очередь увеличивает стоимость устройства. Поэтому важно понимать, когда увеличение разрешения становится ненужным.

FAQ

  1. Что важнее при выборе телевизора — размер экрана или разрешение?
    Размер экрана имеет большее значение для комфортного просмотра, чем разрешение, особенно если вы сидите на стандартном расстоянии от телевизора.

  2. Нужно ли мне 8K разрешение для домашнего использования?
    В большинстве случаев достаточно 4K-разрешения, особенно если вы смотрите телевизор на обычном расстоянии от экрана.

  3. Как выбрать телевизор для просмотра в зале?
    Обратите внимание на размер экрана и его разрешение. Для стандартного зала подойдет телевизор с разрешением 4K.

Мифы и правда

  • Миф: Разрешение 8K обязательно даст заметное улучшение картинки.
    Правда: При обычном расстоянии просмотра увеличение разрешения не дает значительных преимуществ.

  • Миф: Чем больше пикселей, тем лучше качество изображения.
    Правда: Человеческий глаз имеет предел разрешения, и слишком высокое количество пикселей не всегда улучшает восприятие.

А что если…

Что если вы хотите улучшить качество изображения? В таких случаях стоит обратить внимание на телевизоры с поддержкой HDR и улучшение контраста, а не на увеличение разрешения.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
4K и 8K обеспечивают высокое качество изображения для больших экранов. Дополнительные пиксели не дадут заметного улучшения на стандартных расстояниях.
Современные телевизоры предлагают отличные функции улучшения качества изображения. Высокая стоимость телевизоров с 8K-разрешением.
Экономия энергии при использовании более низкого разрешения. Требуются более мощные вычислительные ресурсы для обработки большего разрешения.

Интересные факты

  1. Наши глаза могут различать детали с разрешением до 94 PPD для чёрно-белых изображений.

  2. Эксперименты показали, что для цвета восприятие значительно хуже, чем для серых оттенков.

  3. Онлайн-калькулятор позволяет рассчитать оптимальное разрешение экрана для вашего помещения.

Исторический контекст

Развитие технологий экрана началось с разрешения 480p, затем был введён Full HD, а теперь 4K и 8K разрешения стали стандартами для высококачественного просмотра.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Алкан: в Турции обнаружены наскальные рисунки возрастом 12 000 лет под плотиной Ататюрка вчера в 20:47
Засуха раскрыла секрет: наскальные рисунки 12000-летней давности, которые затопила плотина

Под водами турецкой плотины обнаружены древние наскальные рисунки. Что могут рассказать изображения возрастом 12 000 лет о жизни доисторических общин?

Читать полностью » Сумина: разработаны экологичные катализаторы для переработки фурфурола из отходов деревообработки вчера в 20:43
Фурфурол из мусора: как новые катализаторы без токсичных металлов взорвут рынок импортозамещения

Российские учёные разработали innovative катализаторы для химической промышленности. Как отходы деревообработки могут стать источником ценных химических продуктов?

Читать полностью » В Университете Хиросимы объединили симметрии BL и PQ для моделирования доминирования узлов во Вселенной вчера в 19:21
Узлы в ткани космоса: как они перевернули баланс и подарили нам звёзды вместо пустоты

Учёные предложили новое объяснение существованию Вселенной. Как стабильные узлы в ткани пространства-времени могли повлиять на баланс материи и антиматерии?

Читать полностью » Изменения в земной коре вызывают аномалии в атмосфере за дни до сильных землетрясений вчера в 19:17
Тайна ионосферы раскрыта на Камчатке: изменения в породах предвещают толчки, спасая жизни

Учёные обнаружили связь между изменениями в земной коре и аномалиями в атмосфере. Как это открытие может помочь в прогнозировании землетрясений?

Читать полностью » Серено: в Вайоминге найдены окаменелости эдмонтозавра с деталями кожи и копыт вчера в 18:56
Эдмонтозавр — первый позвоночный с копытами: глиняная плёнка сохранила доказательства на 66 млн лет

Уникальная находка в Вайоминге раскрывает истинный облик динозавров. Как тончайшая глиняная плёнка сохранила детали кожи древнего ящера?

Читать полностью » Бруинс: дата извержения вулкана Санторини произошла на 50-100 лет раньше вчера в 18:10
Фараон Яхмос I не виноват в катастрофе: радиоуглеродный анализ разорвал связь с вулканом Санторини

Новое исследование переписывает историю древней катастрофы. Когда на самом деле произошло легендарное извержение вулкана Санторини?

Читать полностью » Дэвис: технология изготовления бифасов пришла из Японии в Северную Америку около 20 000 лет назад вчера в 17:40
Древние люди обходили ледники по берегу: камни из Азии подтверждают прибрежный путь в Америку

Новое исследование каменных орудий раскрывает тайны заселения Америки. Какой путь действительно привели первые люди на континент 20 000 лет назад?

Читать полностью » Шойринг: галерея и проходы пирамиды Хуфу функционировали как механизмы для транспортировки камней вчера в 17:37
Пустоты в пирамиде — не загадка: учёные раскрыли, как поднимали блоки без внешних пандусов

Новое исследование раскрывает шокирующую тайну пирамиды Хуфу. Что скрывают её внутренние проходы и камеры на протяжении тысячелетий?

Читать полностью »

Новости
Дом
Специалисты советуют использовать хозяйственное мыло для удаления пятен от напитков с мебели
Авто и мото
Reuters: Китай в пятилетнем плане 2026–2030 исключил электромобили из приоритетов
Дом
Специалисты советуют регулярно мыть поверхности и менять полотенца для поддержания свежести в ванной
Еда
Фуд-эксперт: яблоки с голубым сыром — необычное, но гармоничное сочетание
Дом
Специалисты советуют использовать микрофибру и липкую ленту для удаления шерсти с мебели
Красота и здоровье
Избыток влаги и тень — главные причины роста грибов в садовой мульче
Красота и здоровье
Эндокринолог Биндюкова: резкие диеты запускают защитную реакцию организма и замедляют метаболизм
Дом
Специалисты советуют чистить фильтры и шланг пылесоса для восстановления тяги
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet