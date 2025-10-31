Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Исследование гормоночувствительной липазы
Исследование гормоночувствительной липазы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:16

Пермяки и спортсмены, внимание: местные ученые узнали, сколько можно переработать белка за раз

Профессор ПНИПУ объяснила, сколько белка организм способен переработать за один прием пищи

Белки играют ключевую роль в поддержании здоровья человека, являясь важнейшим элементом для функционирования всех систем организма. Однако вокруг потребления белка существует несколько мифов, в том числе распространенное мнение о том, что организм человека не может переработать более 30 граммов белка за один прием пищи. Специалист из ПНИПУ опровергла этот миф и поделилась правильными нормами потребления белка.

Можно ли переработать больше 30 граммов белка за один прием пищи?

По словам профессора ПНИПУ, доктора медицинских наук Ларисы Волковой, здоровая пищеварительная система человека способна эффективно обрабатывать значительно большие количества белка — 40, 60 граммов и даже больше за один прием пищи. Потребность в белке зависит от ряда факторов, включая физическую активность, возраст и индивидуальные особенности организма.

"Пищеварительная система здорового человека способна эффективно обрабатывать существенно большие количества протеина — 40, 60 граммов и более. Физиологическая потребность в белковых соединениях варьируется в зависимости от уровня физической активности, возрастных характеристик и индивидуальных особенностей организма", — Лариса Волкова.

Какова норма потребления белка?

Для среднего человека с умеренным уровнем физической активности рекомендуется потребление 0,8-1,2 грамма белка на килограмм массы тела в день. Людям с низким уровнем активности достаточно придерживаться нижней границы этого диапазона. Для спортсменов норма потребления белка увеличивается до 1,4-2 граммов на килограмм массы тела.

Последствия дефицита белка

Недостаток белка может привести к различным проблемам в организме. Дефицит белка часто вызывает мышечную слабость, хроническую усталость, а также замедленное восстановление после физических нагрузок. Нехватка белка также ослабляет иммунную систему, что проявляется в повышенной частоте простудных заболеваний, замедленном заживлении повреждений и ухудшении состояния кожи, волос и ногтей.

Источники белка: что стоит включить в рацион?

Белок можно получать из разных продуктов. Например, бобовые культуры, такие как чечевица, нут и фасоль, содержат значительное количество растительного протеина. Творог и сыры предоставляют 15-22 грамма высококачественного белка с полным аминокислотным профилем. Также полезными источниками белка являются грибы, цельнозерновые крупы, орехи и семена.

Особое внимание стоит уделить гречке, которая превосходит большинство злаков по аминокислотному составу. Для веганов хорошими источниками белка будут тофу, темпе и сейтан. Однако при введении новых продуктов, особенно на основе сои и глютена, важно учитывать индивидуальные особенности организма и возможные аллергии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюмени обсуждают Хэллоуин: запрет или свобода выбора для граждан сегодня в 3:36
Запретить или оставить? Как тюменские депутаты спорят о праздновании Хэллоуина в регионе

В Тюмени разгорелась дискуссия о Хэллоуине: местные депутаты разделились во мнениях, некоторые требуют запрета, другие — предлагают не вмешиваться в частные предпочтения.

Читать полностью » Снижение ставок и рост интереса: в Тюмени наблюдается рост спроса на ипотечные кредиты сегодня в 2:26
Ипотека по рыночной ставке: Тюмень едет на волне интереса к жилью

Снижение ключевой ставки в России способствует росту интереса к рыночной ипотеке в Тюмени. Спрос на кредиты увеличился на 16% в третьем квартале 2025 года.

Читать полностью » Свердловская область предложит тренерам миллионные выплаты за работу в селе сегодня в 1:17
Едем в село за миллионом: как Свердловская область привлекает тренеров в малые города

Свердловская область запускает программу «Земский тренер», которая предложит миллионные выплаты тренерам, готовым переехать в малые города и села.

Читать полностью » Глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова: будущее образования без разделения на классы сегодня в 0:37
В школе будет как на заводе: как свердловские чиновники предложили изменить образование

Инна Гумбатова поделилась прогнозами о будущем образования, где школьники будут работать в смешанных группах, решая междисциплинарные задачи и получая больше свободы в выборе предметов.

Читать полностью » Эксперты: нововведения в транспортной сфере создадут трудности для малого бизнеса вчера в 23:26
Новые требования для экспедиторов и водителей: как реформа изменит рынок перевозок в Челябинской области

Ужесточение контроля за транспортно-экспедиционной деятельностью в Челябинской области в 2026 году может привести к увольнениям водителей и закрытию малых компаний. Что это значит для рынка перевозок?

Читать полностью » В Екатеринбурге лидируют шины Triangle и Pirelli: данные по продажам зимних моделей вчера в 22:26
Без шипов, но с прорывом: какие шины лидируют на рынке Екатеринбурга

В Екатеринбурге фрикционные шины Triangle и шипованные Pirelli лидируют по продажам. Почему зимние шины без шипов становятся все более популярными?

Читать полностью » В Свердловской области дальнобойщикам без опыта работы предлагают зарплату 330 тыс. рублей вчера в 21:17
Без опыта, но с зарплатой в 300 тыс: что предлагает уральский рынок вакансий для местной молодежи

В Свердловской области дальнобойщики без опыта могут зарабатывать до 330 тысяч рублей в месяц. Какие еще вакансии предлагают высокую зарплату новичкам?

Читать полностью » В Екатеринбурге планируют изменить правила для молодых людей, желающих вступить в брак вчера в 20:18
В 10 класс или в ЗАГС: Екатеринбург собирается разрешить заключение брака для подростков

В Екатеринбурге готовят регламент, который позволит 16-летним вступать в брак при особых обстоятельствах. Как это повлияет на молодежь и их права?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Банановая приманка помогает избавиться от муравьёв на даче без химии
Спорт и фитнес
Йога-терапевт Лера Буры объяснила, как тренировать навык расслабления тела
Туризм
Волгоград: Мамаев курган, мемориал и исторические памятники Сталинградской битвы
Питомцы
Исследователи из Токио установили, что кошки видят человека в серо-синих тонах и ориентируются по движению
Красота и здоровье
Врач Ольга Зинчева: орехи, рыба и брокколи помогают поддерживать концентрацию и внимание
Авто и мото
Прибыль Mercedes-Benz снизилась вдвое за девять месяцев 2025 года — данные отчетности
Культура и шоу-бизнес
Мишель Обама выпустила книгу о стиле и самоощущении "The Look"
Наука
Ночной свет повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 50 лет — Джонатан Седернэс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet