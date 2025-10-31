Пермяки и спортсмены, внимание: местные ученые узнали, сколько можно переработать белка за раз

Белки играют ключевую роль в поддержании здоровья человека, являясь важнейшим элементом для функционирования всех систем организма. Однако вокруг потребления белка существует несколько мифов, в том числе распространенное мнение о том, что организм человека не может переработать более 30 граммов белка за один прием пищи. Специалист из ПНИПУ опровергла этот миф и поделилась правильными нормами потребления белка.

Можно ли переработать больше 30 граммов белка за один прием пищи?

По словам профессора ПНИПУ, доктора медицинских наук Ларисы Волковой, здоровая пищеварительная система человека способна эффективно обрабатывать значительно большие количества белка — 40, 60 граммов и даже больше за один прием пищи. Потребность в белке зависит от ряда факторов, включая физическую активность, возраст и индивидуальные особенности организма.

"Пищеварительная система здорового человека способна эффективно обрабатывать существенно большие количества протеина — 40, 60 граммов и более. Физиологическая потребность в белковых соединениях варьируется в зависимости от уровня физической активности, возрастных характеристик и индивидуальных особенностей организма", — Лариса Волкова.

Какова норма потребления белка?

Для среднего человека с умеренным уровнем физической активности рекомендуется потребление 0,8-1,2 грамма белка на килограмм массы тела в день. Людям с низким уровнем активности достаточно придерживаться нижней границы этого диапазона. Для спортсменов норма потребления белка увеличивается до 1,4-2 граммов на килограмм массы тела.

Последствия дефицита белка

Недостаток белка может привести к различным проблемам в организме. Дефицит белка часто вызывает мышечную слабость, хроническую усталость, а также замедленное восстановление после физических нагрузок. Нехватка белка также ослабляет иммунную систему, что проявляется в повышенной частоте простудных заболеваний, замедленном заживлении повреждений и ухудшении состояния кожи, волос и ногтей.

Источники белка: что стоит включить в рацион?

Белок можно получать из разных продуктов. Например, бобовые культуры, такие как чечевица, нут и фасоль, содержат значительное количество растительного протеина. Творог и сыры предоставляют 15-22 грамма высококачественного белка с полным аминокислотным профилем. Также полезными источниками белка являются грибы, цельнозерновые крупы, орехи и семена.

Особое внимание стоит уделить гречке, которая превосходит большинство злаков по аминокислотному составу. Для веганов хорошими источниками белка будут тофу, темпе и сейтан. Однако при введении новых продуктов, особенно на основе сои и глютена, важно учитывать индивидуальные особенности организма и возможные аллергии.