Заправочный пистолет в баке, крупный план счетчика на АЗС с ценой
Заправочный пистолет в баке, крупный план счетчика на АЗС с ценой
© https://unsplash.com by fr0ggy5 is licensed under Free
Иван Рогов Опубликована сегодня в 16:34

Холостой ход — пожиратель топлива: перестал греть машину по 10 минут и вот результат

Дистанция в 15–20 метров помогает экономить топливо в городе — автоэксперт

Чем чаще приходится заезжать на АЗС, тем заметнее кажется расход топлива — и по времени, и по кошельку. При этом многие ищут сложные "хитрости", хотя основная экономия обычно прячется в привычках за рулём. Иногда достаточно чуть иначе держать скорость и дистанцию, чтобы бак опустошался медленнее. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

"Оптимальная скорость": как она помогает тратить меньше на трассе

У большинства автомобилей есть режим, в котором двигатель работает наиболее экономично. Обычно это движение на высшей передаче, когда обороты держатся примерно в диапазоне 1,5-2 тысяч в минуту. В таком положении мотору проще поддерживать скорость, а расход топлива снижается без каких-либо специальных приёмов.

Точная цифра по скорости у разных машин отличается. Для одних комфортный "крейсер" начинается около 80-90 км/ч, для других — ближе к 100-110 км/ч. Влияют и мощность двигателя, и аэродинамика, и количество передач. Чтобы понять, где именно ваш автомобиль расходует меньше всего, достаточно на ровном участке трассы включить на бортовом компьютере показатель "мгновенный расход" и понаблюдать, при какой скорости цифры становятся минимальными. В таком режиме, как отмечается, расход может опускаться до 4-5 литров на 100 километров.

"Нужно лишь приглядеться к своему стилю вождения: соблюдение определённого скоростного режима часто помогает заметно экономить топливо", — рассказал моторист в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Город: экономия начинается с дистанции и плавности

В условиях города "идеальная трассовая скорость" почти не работает: светофоры, повороты и пробки постоянно сбивают ритм. Здесь экономия чаще всего зависит от того, насколько водителю удаётся избегать лишних разгонов и торможений. Практический ориентир — держать такую скорость, чтобы сохранять дистанцию примерно 15-20 метров до впереди идущего автомобиля и не реагировать на каждое его притормаживание резким нажатием на педали.

В плотном потоке полезна простая привычка: трогаясь на светофоре или в пробке, не "прилипать" к машине спереди, а дать ей отъехать на 5-10 метров. Тогда движения получаются более плавными, а разгоны и остановки — менее резкими. Это снижает расход и одновременно делает езду спокойнее.

Холостой ход: где топливо уходит незаметно

Ещё один источник лишних трат — работа двигателя без движения. На холостом ходу топливо сжигается постоянно, а пользы от этого немного. Поэтому моторист советует не затягивать прогрев и не оставлять машину работать просто "на всякий случай". Во многих ситуациях при длительной остановке разумнее заглушить двигатель, чем сжигать горючее впустую.

Техническое состояние: без него никакая экономия не сработает

Даже идеальный стиль вождения не даст результата, если автомобиль обслуживается нерегулярно. На расход влияют "мелочи", которые легко пропустить: изношенные свечи, забитый топливный фильтр, несвоевременно заменённые расходники и неправильные уровни технических жидкостей. На исправной машине экономичный режим реализуется проще, а цифры на бортовом компьютере ближе к ожидаемым.

В итоге секрет "реже заправляться" обычно не в редких приёмах, а в сочетании трёх вещей: стабильной скорости на трассе, плавной езды в городе и нормального технического состояния. Эти привычки дают накопительный эффект и заметны уже на нескольких баках.

