Доверие перед специалистами в научной области уменьшилось на 8% за последнее время. Об этом информируют в докладе APPC Пенсильванского университета в США, размещённом на официальном сайте, сообщает российское интернет-издание "Газета.Ru".
Политическая правозащитная группа, которая владеет FactCheck. org, совершила масштабный опрос, который проводился в течение двух последних лет. Результаты продемонстрировали, что в целом граждане склоны доверять учёным и выражать уважение за их исследовательскую деятельность. Однако в текущем году по сравнению с прошлым количество людей, считающих работу специалистов качественной, снизилось на 7% с 77%. Доверие к ним и их работе за этот же год также уменьшилось с 67% на 8%.
Помимо этого, результаты опроса показали, что за текущий год количество людей, которые полагают, что разработки деятелей научной области помогают обществу, уменьшилось. Как считают сами специалисты, проводившие исследование, граждане перестали доверять учёным из-за некоторых спорных моментов. Первая возможная причина — это изменение климатических условий в мире. Вторая — это недавняя вспышка заболеваемости вирусом COVID-19, которая впервые была зафиксирована в Ухане. Помимо это общество выражает своё беспокойство по поводу цифровизации, технологизации жизни, в особенности развития искусственного интеллекта и его быстрое встраивание в общественную жизнь.
Как сообщается, общество меньше всего склонно доверять деятелям в научной области, работа которых связана с искусственным интеллектом. К ним прислушиваются всего лишь чуть больше 10% человек.
Фото: Flickr / National Center for Advancing Translational Sciences (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
КНДР назвала США главным спонсором терроризма после удара по пляжу в Крыму
Министр обороны КНДР Кан Сун Нама заявил, что США являются главным спонсором терроризма, комментируя удары Киева по Крыму американскими ракетами ATACMS.
Барделла заявил о готовности поддерживать Украину, если это не ухудшит отношения с РФ
Лидер партии Марин Ле Пен, Жордан Барделла, выразил готовность поддерживать Киев, если это не ухудшит отношения с Россией.
CPS: дети с проблемами психики отличаются большими темпами старения
Учёные из США из Университета штата Техас в Остине выяснили, что между нестабильной психикой у несовершеннолетних и быстро развивающимся старением есть что-то общее. Результаты были размещены в научном журнале Clinical Psycology Science.
"СЭ": Появилось комбо карт в Hamster Kombat на 26-27 июня
В популярной криптоигре Hamster Kombat в мессенджере Telegram появился новый комбо-набор карт на 26 и 27 июня.