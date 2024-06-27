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APPC: доверие общества к надежности и компетентности учёных уменьшилось на 8%
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 5:18

APPC: доверие общества к надежности и компетентности учёных уменьшилось на 8%

Доверие перед специалистами в научной области уменьшилось на 8% за последнее время. Об этом информируют в докладе APPC Пенсильванского университета в США, размещённом на официальном сайте, сообщает российское интернет-издание "Газета.Ru".

Политическая правозащитная группа, которая владеет FactCheck. org, совершила масштабный опрос, который проводился в течение двух последних лет. Результаты продемонстрировали, что в целом граждане склоны доверять учёным и выражать уважение за их исследовательскую деятельность. Однако в текущем году по сравнению с прошлым количество людей, считающих работу специалистов качественной, снизилось на 7% с 77%. Доверие к ним и их работе за этот же год также уменьшилось с 67% на 8%.

Помимо этого, результаты опроса показали, что за текущий год количество людей, которые полагают, что разработки деятелей научной области помогают обществу, уменьшилось. Как считают сами специалисты, проводившие исследование, граждане перестали доверять учёным из-за некоторых спорных моментов. Первая возможная причина — это изменение климатических условий в мире. Вторая — это недавняя вспышка заболеваемости вирусом COVID-19, которая впервые была зафиксирована в Ухане. Помимо это общество выражает своё беспокойство по поводу цифровизации, технологизации жизни, в особенности развития искусственного интеллекта и его быстрое встраивание в общественную жизнь.

Как сообщается, общество меньше всего склонно доверять деятелям в научной области, работа которых связана с искусственным интеллектом. К ним прислушиваются всего лишь чуть больше 10% человек.

Фото: Flickr / National Center for Advancing Translational Sciences (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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