В опросе, поддерживают ли граждане США действующего или экс-президента, четверть ответили, что против обоих. Исследование было проведено американской негосударственной компанией Pew Research Center.

Исследовательский центр, расположенный в Вашингтоне, предоставляющий сведения о социальных проблемах, мнении населения и демографических тенденциях, появляющихся в США и в целом в мире, провёл исследование, в котором американцев спрашивали, как они относятся к двум влиятельным людям страны. Анализ был между 45-й президентом США Дональдом Трампом и действующим 46-м президентом Джо Байденом.

Как оказалось, четверть опрошенных не удовлетворена работой Джо Байдена. Однако Дональд Трамп так же не вызвал восторга. Всего 3% людей ответили, что поддерживают обоих. 36% удовлетворяет работа исключительно Трампа, а на 2% меньше от такого же количества выражают благосклонность к Байдену.

Последний раз большой процент жалующихся граждан США по поводу кандидатов в президенты был 8 лет назад. В тот момент одна пятая людей была неудовлетворена супругой 42-го президента США Хиллари Клинтон, а также политическим деятелем Дональдом Трампом.

Опрос, проходивший в прошлом месяце, продолжался 6 дней и охватил 8638 граждан США.

Фото: Gage Skidmore, Shealah Craighead, krassotkin (Creative Commons Пазначэнне аўтарства — На тых самых умовах 2.0 Агульны)