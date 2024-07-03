Большинство граждан европейских государств уверены в том, что Украина не сможет одержать победу над Россией в конфликте. Опрос был проведён европейской фабрикой мысли ECFR.
Рассуждая о наиболее возможном окончании конфликта, возникшего между Российской Федерацией и государством в Восточной и Центральной Европе, граждане абсолютно разных европейских стран считают, что Украина не сможет одержать победу над Россией. Так, например, в Греции, расположенной в Южной Европе, в восточной части Средиземноморья, оказалось, что чуть больше 30% респондентов сообщили, что Россия одержит победу. Около 20% граждан в Федеративной Республике Германия, Французской Республике, а также Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии придерживаются такого же мнения.
Многие респонденты полагают, что конфликт, вероятно, будет окончен посредством соглашения между государствами. Проценты варьируются от 30 до полсотни.
Единственной страной, большинство граждан которой ответили в пользу Украины и её победы, стала Эстония, находящаяся в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.
Однако 58% жителей Украины всё ещё считают, что победителем из конфликта выйдет их государство. Они также полагают, что поддержка со стороны других стран никуда не исчезнет.
Анализ был проведён в мае текущего года. Количество участников опроса не сообщается.
Фото: Superbass (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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