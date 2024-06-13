Депутаты от антагонистического в Молдове союза "Победа" в четверг заблокироовали кафедру парламента, высказывая протест против игнорирования их предложений правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) и руководством законодательного органа, сообщает представитель РИА Новости.
Ранее в этот же четверг спикер парламента и глава ПДС Игорь Гросу отказывал в выступлениях членам оппозиционного союза "Победа", отключая их микрофоны.
"Господа из PAS (ПДС) вы превышаете свои полномочия, блокируете все инициативы оппозиции — социальные вопросы, другие важные вопросы, которые задают избиратели", — заявила депутат Марина Таубер.
Группа парламентариев союза "Победа" окружила кафедру. Гросу, председатель парламента, объявил о перерыве.
Депутаты от ПДС планируют в четверг обсудить вопрос об отмене парламентской неприкосновенности у представителей оппозиционного блока "Победа".
Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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