Епископ Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, лидер протестов с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, анонсировал в ближайшее время начало этапа "активной борьбы".
"В ходе предстоящего митинга, о дне, времени и месте которого я скоро сообщу, мы представим дорожную карту, после чего начнется интенсивная борьба, которая приведет нас к желаемому результату", — сказал архиепископ на собрании своих сторонников в Ереване.
С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Пашиняна, остановки процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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