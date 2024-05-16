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Армянская оппозиция к
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:33

Армянская оппозиция к "активной борьбе"

Епископ Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, лидер протестов с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, анонсировал в ближайшее время начало этапа "активной борьбы".

"В ходе предстоящего митинга, о дне, времени и месте которого я скоро сообщу, мы представим дорожную карту, после чего начнется интенсивная борьба, которая приведет нас к желаемому результату", — сказал архиепископ на собрании своих сторонников в Ереване.

С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Пашиняна, остановки процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)﻿

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