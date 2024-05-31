Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 89,7869
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 97,1347
Молдавская оппозиция готовит единого кандидата на выборы
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:33

Молдавская оппозиция готовит единого кандидата на выборы

Оппозиционные политические партии в Молдавии согласовывают вопрос о претенденте на президентское кресло, однако кандидат пока не определен, об этом заявил в интервью РИА Новости Илан Шор, представитель оппозиции в Молдове.

Ранее глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул в рамках брифинга заявила, что в настоящее время ведутся переговоры о возможной номинации общего кандидата от оппозиции на президентских выборах в стране.

Шор, комментируя текущую ситуацию, отметил: "Идут переговоры, ведутся дискуссии со всеми заинтересованными сторонами, но что из этого выйдет, — время покажет." На вопрос о том, выбран ли уже представитель единой оппозиционной кандидатуры на выборах президента, политик отметил, что "пока нет".

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря объявила о своем намерении участвовать в повторной борьбе за пост главы государства, а также высказала идею о проведении референдума в парламенте для выяснения мнения граждан относительно присоединения страны к Европейскому союзу. Референдум запланирован на 20 октября, в один день с президентскими выборами.

Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Норвегия считает

Норвегия считает "Совершенно нормальным" наносить удары по РФ

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил телекомпании NRK, что считает приемлемым применение украинскими вооруженными силами западного вооружения для нанесения ударов по территории России.

Читать полностью
Шольц исключает отправку Бундесвера на Украину

Шольц исключает отправку Бундесвера на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких военных на Украину во время конфликта, как сообщает издание Welt.

Читать полностью

Общество

JAHA: здоровый образ жизни улучшает состояние сердца в любом возрасте

JAHA: здоровый образ жизни улучшает состояние сердца в любом возрасте

ЗОЖ улучшает прогноз выживаемости на 35-40%.

Читать полностью

"Автостат": дилеры прогнозируют стоимость новых Volga от 2,5 миллионов рублей

Недавно в России были представлены автомобили возрожденного бренда Volga, которые представляют собой переименованные китайские модели: седан Volga C40 (Changan Raeton Plus), среднеразмерный кроссовер Volga K30 (Oshan X5 Plus) и полноприводный кроссовер Volga K40 (Changan Uni-Z).

Читать полностью

Новости