Оппозиционные политические партии в Молдавии согласовывают вопрос о претенденте на президентское кресло, однако кандидат пока не определен, об этом заявил в интервью РИА Новости Илан Шор, представитель оппозиции в Молдове.
Ранее глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул в рамках брифинга заявила, что в настоящее время ведутся переговоры о возможной номинации общего кандидата от оппозиции на президентских выборах в стране.
Шор, комментируя текущую ситуацию, отметил: "Идут переговоры, ведутся дискуссии со всеми заинтересованными сторонами, но что из этого выйдет, — время покажет." На вопрос о том, выбран ли уже представитель единой оппозиционной кандидатуры на выборах президента, политик отметил, что "пока нет".
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря объявила о своем намерении участвовать в повторной борьбе за пост главы государства, а также высказала идею о проведении референдума в парламенте для выяснения мнения граждан относительно присоединения страны к Европейскому союзу. Референдум запланирован на 20 октября, в один день с президентскими выборами.
Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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