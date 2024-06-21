В столице Молдавии сторонники и представители политической группировки "Победа" устраивают пикет возле здания районного суда, где проходят слушания по делу депутата Марины Таубер, одного из руководителей политической организации, сообщает журналист агентства РИА Новости.



Участники мероприятия выражают свою поддержку Таубер, выступая против судебного преследования, которое, по их мнению, имеет политический окрас. Протестующие требуют справедливого судебного разбирательства и прекращения давления на оппозиционных политиков.



Власти обвиняют Таубер в неправомерном финансировании партии, а также в "влиянии на осуществление правосудия" во время судебного заседания, посвященного делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года.



В тот раз Таубер принимала участие в митинге в поддержку политика.



С мая 2022 года оппозиция в Молдавии устраивает антиправительственные акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным руководителем правящей партии ПДС.



Протестующие обвиняют власть в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисами, а также в давлении на оппозицию.



В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители других политических формирований, включая Партию социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно подвергаются обыскам и задержаниям их сторонников.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)