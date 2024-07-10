Оппозиционный альянс коммунистов и социалистов Молдавии обсудил с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели проблему поляризации структур власти, игнорирование оппозиции руководством и ограничения в информационной сфере, рассказал вице-спикер парламента, представитель социалистов Влад Батрынча.



Кроме Батрынчи, встрече с Вархели присутствовали почетный председатель Социалистической партии Зинаида Гречаная и депутат от Коммунистической партии Константин Старыш.

"На встрече обсудили вопросы интеграции Молдовы в Европейский союз, результаты проводимых реформ, эффективность работы государственных институтов, цензуру в СМИ и гонения на оппозицию.



Отмечено, что Молдова стремится к развитию демократических институтов, однако шаги нынешних властей Партии Действия и Солидарности лишь способствуют политизации органов государственной власти", — отметил Батрынча в социальных сетях. По его словам, чтобы приблизиться к копенгагенским критериям демократии, необходима деполитизация Центральной избирательной комиссии и юстиционной системы.



Также необходим строгий контроль проводимых реформ, причем все политические силы должны быть задействованы в процессе европейской интеграции. Гречаная подчеркнула, что парламентское большинство не сумело объединить общество, а вместо этого игнорирует инициативы оппозиции, направленные на улучшение жизни граждан.



В свою очередь, Старыш отметил, что из-за действий власти евроинтеграция в стране стала ассоциироваться с цензурой.



Вархели в свою очередь подчеркнул, что государственное право и примат закона являются ключевыми для процесса европейской интеграции.



В июне 2022 года Европейский союз присвоил Украине и Молдове статус кандидатов в ЕС, установив несколько строгих условий для формального начала переговоров о присоединении.



В ЕС многократно отмечали, что это решение в первую очередь символическое, направленное на поддержку Киева и Кишинева в противостоянии с Москвой.



Сам по себе статус кандидата на вступление в ЕС и начало переговоров не означают автоматического вхождения стран в состав Евросоюза, и эти шаги не обязывают Брюссель к каким-либо действиям.



Турция является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, а Сербия — с 2012 года.



Последней присоединившейся к ЕС на данный момент была Хорватия, что произошло в 2013 году после 10-летнего процесса.

Фото: www. flickr.com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)