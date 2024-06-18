Российские хакеры группировки RaHDit слили в Сеть данные более 1,2 тысяч украинских операторов БПЛА, сообщает РИА Новости.

Среди прочего кибервзломщики обнародовали штатную структуру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов в составе ВСУ. По данным СК РФ, именно он причастен к атакам беспилотников на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, в результате которых погибли люди.

Среди операторов украинских беспилотников есть лица, имеющие судимость за насилие над детьми, а также любители различных сексуальных извращений и кришнаиты-националисты.

Ранее стало известно, что турецкие спецслужбы помогли России предотвратить ещё один теракт после "Крокуса".

Фото: armyinform. com.ua/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International).