Российские хакеры группировки RaHDit слили в Сеть данные более 1,2 тысяч украинских операторов БПЛА, сообщает РИА Новости.
Среди прочего кибервзломщики обнародовали штатную структуру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов в составе ВСУ. По данным СК РФ, именно он причастен к атакам беспилотников на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, в результате которых погибли люди.
Среди операторов украинских беспилотников есть лица, имеющие судимость за насилие над детьми, а также любители различных сексуальных извращений и кришнаиты-националисты.
Ранее стало известно, что турецкие спецслужбы помогли России предотвратить ещё один теракт после "Крокуса".
Фото: armyinform. com.ua/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International).
Hurriyet: разведка Турции помогла РФ предотвратить ещё один теракт после "Крокуса"
Турецкие спецслужбы допросили членов террористической группировки, после чего предупредили российские власти о готовящейся атаке.
Из списка подписавших коммюнике в Швейцарии исчезла Руанда
Из списка подписавших декларацию по урегулированию на Украине по итогам мероприятия в Швейцарии вслед за Ираком и Иорданией исчезла африканская Руанда. Организаторы прокомментировали, что это данное коммюнике, «живой документ» и завизировавшие его (не столько страны, но и объединения) могут как присоединяться к нему, так и отзывать свои автографы.
Володин: запрет продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября
Запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября текущего года. 18 июня Государственная Дума собирается рассмотреть этот вопрос более подробно, проинформировал спикер ГД Вячеслав Володин.
В России за 30 лет в 55 раз увеличилось число детей, рождённых благодаря ВРТ
За последние 30 лет число женщин, которые родили посредством вспомогательных репродуктивных технологий, увеличилось в 55 раз. Анализ был проведён специалистами из РГСУ на Всероссийской научно-практической конференции «Многодетная семья — ключевой ресурс демографического развития». Данные изучило российское интернет-издание «Газета.Ru».