Ксения Орлова Опубликована сегодня в 18:03

Шуруп, ложка и кроссовок: чем заменить штопор, если гости уже наливают бокалы

Эксперты по сервировке назвали три безопасных способа открыть вино без штопора — шуруп, ложка и кроссовок

Ситуация, когда штопора под рукой нет, знакома многим. Иногда инструмент ломается, теряется или просто забывается в ящике после переезда. Но даже без него бутылку вина можно открыть — важно действовать спокойно, без спешки и с соблюдением элементарных правил безопасности.

Эксперты по сервировке отмечают, что существует несколько надёжных способов, которые позволяют справиться с пробкой подручными средствами и при этом сохранить вкус напитка.

Основные принципы и безопасность

Пробка удерживается в горлышке за счёт давления и трения. Поэтому для её извлечения нужно либо вытянуть её наружу, либо продавить внутрь. Главное — зафиксировать бутылку на устойчивой поверхности, обернуть дно полотенцем и избегать резких движений.

Важно помнить: стекло легко трескается при перегреве и ударах, поэтому использование зажигалок или кипятка исключено.

Три способа открыть вино без штопора

1. Деревянная ложка

Если под рукой нет инструментов, поможет обычная ложка с длинной ручкой. Бутылку ставят на стол, фиксируют рукой и аккуратно нажимают на центр пробки. Под давлением она уходит внутрь. После этого вино переливают в графин или кувшин, чтобы пробка не мешала при наливании.

Метод считается самым простым и безопасным.

2. Шуруп, отвёртка и молоток

Для тех, у кого дома есть минимальный набор инструментов, подойдёт механический способ.

  1. В центр пробки вкручивают длинный шуруп, оставляя небольшой край снаружи.

  2. Зацепляют его гвоздодёром молотка и тянут вверх плавно, без рывков.

  3. При необходимости остатки пробки процеживают через сито.

Такой метод удобен тем, что пробка выходит целиком и её можно использовать повторно.

3. Постукивание дном бутылки

Если инструментов нет совсем, остаётся использовать силу давления. Дно бутылки оборачивают плотным полотенцем или помещают в кроссовок. Затем аккуратно постукивают об стену под углом 90 градусов. Пробка начнёт выходить наружу. Когда она выдвинется наполовину, её можно вытащить руками, слегка провернув.

Важно соблюдать умеренность: слишком сильные удары могут привести к трещинам в стекле.

Таблица "Сравнение" методов

Метод Что потребуется Риск Когда использовать
Деревянная ложка Ложка с тонкой ручкой Минимальный Когда под рукой только кухонные принадлежности
Шуруп и молоток Шуруп, отвёртка, молоток Средний Когда хочется сохранить пробку целой
Постукивание Полотенце, кроссовок, стена Высокий Когда нет других инструментов

Пошаговая инструкция

  1. Проверить состояние пробки — натуральные легче крошатся, синтетические плотнее.

  2. Зафиксировать бутылку на устойчивой поверхности.

  3. Подготовить резервную ёмкость для переливания вина.

  4. Использовать выбранный метод, избегая излишнего давления.

  5. После открытия перелить вино в графин и дать ему немного "подышать".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рывок при вытягивании пробки.
    Последствие: пробка рвётся, вино портится крошками.
    Альтернатива: тянуть медленно, строго по центру.

  • Ошибка: слишком сильные удары при "постукивании".
    Последствие: трещина или осколки стекла.
    Альтернатива: ритмичные, лёгкие движения.

  • Ошибка: использование ножа.
    Последствие: травмоопасно и неэффективно.
    Альтернатива: использовать шуруп или ложку.

Что делать, если пробка упала внутрь

Если пробка всё же оказалась в бутылке, волноваться не стоит. Достаточно аккуратно перелить напиток через сито или бумажный фильтр. Крошки задержатся, а вкус вина не пострадает. Чтобы улучшить аромат, рекомендуется декантировать напиток — дать ему контакт с воздухом 10-15 минут.

Таблица "Плюсы и минусы"

Способ Плюсы Минусы
Продавливание пробки Безопасно, просто Пробка в бутылке
Шуруп с гвоздодёром Пробка сохраняется целой Нужен инструмент
Постукивание Можно без инструментов Высок риск разбить стекло

Часто задаваемые вопросы

Какой способ самый безопасный?
Продавливание пробки внутрь ложкой. Он не требует инструментов и минимизирует риск травм.

Можно ли использовать фен или огонь для нагрева горлышка?
Нет. Резкая смена температуры приводит к трещинам и может испортить вкус вина.

Опасно ли, если пробка упала внутрь?
Нет. Это безвредно. Главное — не давать ей мешать наливу и не разливать вино с осадком.

Что делать с вином после открытия без штопора?
Перелить в графин или кувшин, чтобы убрать крошки и насытить напиток кислородом.

Мифы и правда

  • Миф: пробку можно вытолкнуть нагревом.
    Правда: это опасно — стекло может лопнуть.

  • Миф: удар по стене — самый быстрый способ.
    Правда: метод работает только при умеренных, ритмичных движениях.

  • Миф: любой нож заменяет штопор.
    Правда: нож скользит и может привести к травме.

Интересные факты

  1. Пробка изготавливается из коры пробкового дуба — дерево может жить до 200 лет.

  2. Первый патент на штопор датирован XVIII веком: инструмент напоминал винтовой шомпол.

  3. Современные винтовые крышки вытесняют пробки, но натуральная остаётся символом традиции.

Исторический контекст

В античности вино хранили в амфорах, запечатывая их воском или смолой. В Средневековье использовались деревянные клинья, а пробка из коры дуба появилась в Европе в XVII веке. Именно она позволила хранить вино годами и дала начало культуре дегустации.

С тех пор умение открыть бутылку без штопора стало полезным навыком — частью домашней винной культуры.

Мини-набор "на случай без штопора"

• Деревянная ложка с узкой ручкой
• Шуруп и отвёртка
• Молоток с гвоздодёром или плоскогубцы
• Сито или кофейный фильтр
• Полотенце и кроссовок для защиты стекла

