Включить кондиционер или опустить стекла? Эксперты подсчитали, как водители переплачивают в жару

Летний зной подкрался незаметно, и многие водители, желая вздохнуть свежим воздухом, тут же открывают окна. Кто-то делает это, чтобы салон не заволокло паром, а кто-то, наивно полагая, экономит на кондиционере. Однако, как выясняется, такая простая привычка может обернуться весьма неприятными последствиями, от пыли в глазах до куда более серьезных проблем со здоровьем и безопасностью.

"Езда с опущенными стеклами — это, прежде всего, вопрос безопасности. Боковые стекла не просто так называются стеклами. Они служат барьером, который в случае ДТП может смягчить удар, уберечь от попадания внутрь посторонних предметов, которые могут серьезно травмировать водителя или пассажиров. Автопроизводители уделяют этому повышенное внимание, внедряя системы автоматического закрытия стекол и люков при аварии. Кроме того, летящая из-под колес других машин пыль, песок или мелкий мусор могут попасть в глаза, что чревато мгновенной потерей контроля над автомобилем и, как следствие, аварийной ситуацией." Автоэксперт, Иван Рогов

Стекла как барьер: защита от внешних угроз

Казалось бы, обычные автомобильные стекла — это просто прозрачные элементы кузова. На самом деле, они выполняют куда более важную функцию, чем просто обеспечение обзора. Эти стеклянные барьеры играют критическую роль в защите водителя и пассажиров от внешних опасностей. Они служат своего рода щитом, который предотвращает проникновение в салон посторонних предметов, будь то случайный мусор на дороге или более серьезные угрозы во время движения.

Эта защитная функция приобретает особое значение в случае столкновений. Стекла способны смягчить силу удара, снижая тем самым риск получения травм. Современные технологии идут еще дальше: многие автомобили оснащены системами, которые автоматически закрывают боковые окна и люки при обнаружении аварийной ситуации. Это дополнительная мера предосторожности, призванная минимизировать последствия для людей внутри автомобиля. Без такого барьера, например, пыль, грязь и мелкие камни, подхваченные ветром, могут попасть прямо в глаза, вызвав временное ухудшение зрения. Этого мгновения достаточно, чтобы спровоцировать серьезную аварию, особенно на высоких скоростях.

По факту, полностью или частично опущенные стекла снимают этот защитный слой, делая водителя и пассажиров более уязвимыми. Это особенно актуально в условиях плотного трафика, где риск попадания посторонних предметов в салон значительно возрастает. Даже обычная пыль, поднятая проезжающим грузовиком, может вызвать временную слепоту у водителя.

Аэродинамика и пустой кошелек

Открытые окна — это не только угроза безопасности, но и удар по кошельку. Они значительно ухудшают аэродинамику автомобиля, изменяя протекание воздушных потоков. На высоких скоростях это может негативно сказаться на курсовой устойчивости машины, делая ее менее предсказуемой на дороге. Возникающее дополнительное сопротивление воздуха заставляет двигатель работать с большей нагрузкой, что неизбежно ведет к увеличению расхода топлива.

По некоторым оценкам, при скорости около 100 км/ч открытые или приоткрытые окна могут увеличить расход топлива примерно на 3%. Эта цифра может показаться незначительной, но в масштабах длительных поездок или ежедневной эксплуатации она складывается в ощутимую сумму. При этом даже поднятый люк, хоть и в меньшей степени, чем полностью открытые окна, тоже вносит свою лепту в увеличение потребления горючего.

Экономия на кондиционере, когда окна нараспашку, оказывается весьма иллюзорной. В конечном итоге, переплата за лишний бензин может свести на нет всю предполагаемую выгоду. В современных автомобилях, где аэродинамика просчитана до мелочей, любое отклонение от идеальных форм увеличивает сопротивление воздуха.

Невидимая угроза: пыль, газы и пыльца

Даже если вам кажется, что в салон ничего не летит, это не совсем так. Через приоткрытые окна внутрь автомобиля проникают мельчайшие, но весьма вредные частицы. Это и частицы изношенной резины, и микроскопическая пыль от тормозных колодок, и, конечно же, выхлопные газы других машин. Штатный салонный фильтр, призванный защищать пассажиров, отлично справляется со своей задачей, но только когда окна закрыты.

Когда же стекло опущено, все эти вредные вещества беспрепятственно попадают в салон, а затем — напрямую в легкие водителя и пассажиров, минуя фильтр. Это может привести к обострению хронических заболеваний дыхательных путей и общему ухудшению самочувствия. Особую опасность это представляет в крупных городах с их плотным трафиком и обилием промышленных предприятий.

Кроме того, в период массового цветения растений открытые окна становятся прямым путем для проникновения пыльцы в салон. Для людей, страдающих аллергией, это может обернуться серьезными приступами и ухудшением состояния здоровья.

Продуло? Последствия для здоровья

Все знают, что такое "продуло шею" или "застудил ухо". Эти, казалось бы, невинные недомогания — результат постоянного воздействия сквозняка из открытых окон. Однако эти "воздушные ванны" могут иметь куда более серьезные последствия, чем просто дискомфорт.

Постоянное воздействие потока холодного воздуха на организм может ослабить иммунитет, делая человека более восприимчивым к различным заболеваниям. Врачи-терапевты предупреждают, что длительное нахождение в зоне сквозняка, особенно при резких перепадах температуры — например, когда из раскаленного салона вырывается поток воздуха — может спровоцировать воспалительные процессы. В худшем случае, как утверждают медики, это может привести даже к воспалению легких. В периоды дождей и паводков, при езде с открытыми окнами, в салон может попасть влага, что также увеличивает риск простудных заболеваний.

Чтобы избежать подобных проблем, лучше всего использовать кондиционер или систему вентиляции автомобиля, которые обеспечивают циркуляцию воздуха без прямого воздействия сквозняка на организм. Помните, что забота о здоровье не менее важна, чем соблюдение правил дорожного движения.

"Аэродинамика автомобиля — это сложная наука, и любое отклонение от штатной конфигурации, включая открытые окна, напрямую влияет на поведение машины. На скорости это может проявляться в ухудшении управляемости, а также в увеличении расхода топлива. Если водитель хочет сэкономить, лучше использовать кондиционер — его энергопотребление в современных автомобилях оптимизировано и зачастую оказывается выгоднее, чем постоянная борьба с сопротивлением воздуха. Кроме того, стоит помнить, что открытые окна — это путь для проникновения в салон не только пыли и грязи, но и посторонних запахов, что снижает комфорт и может быть опасно для здоровья." Автоэксперт, Дмитрий Сафронов

Проверено экспертом: автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Читайте также