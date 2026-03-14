Трое детей шепчутся под одеялом с фонариком
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 15:03

Откровенность как искусство: как родителям построить мост общения с подростком без давления

В периоды взросления дети часто меньше делятся переживаниями с родителями, что не всегда сигнализирует о проблеме. Психолог подчеркивает важность моделирования открытого общения в семье для естественного преодоления барьеров. Подростковая сепарация — норма развития, связанная с антропологическими этапами формирования личности. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Попытки прямого давления на откровенность редко эффективны, лучше демонстрировать пример на себе. Родители, делясь мыслями и эмоциями, создают модель поведения, которую ребенок усваивает. По словам специалиста, это активирует зеркальные нейроны, способствуя эмпатии.

"Родители могут показать ребенку, как делиться переживаниями, на собственном примере. Не стоит требовать от него откровенности или настаивать на разговоре словами: "Расскажи, что у тебя происходит". Гораздо эффективнее, когда взрослые сами рассказывают о событиях своей жизни, делятся мыслями и эмоциями. Наблюдая за таким поведением, ребенок постепенно усваивает эту модель общения. В результате он начинает воспринимать открытый разговор о переживаниях как естественную часть взаимодействия", — пояснил Михаил Хорс.

Михаил Хорс рекомендует открытые вопросы вместо закрытых, начиная с нейтральных тем вроде кино или игр. Для младших детей полезен игровой формат, где игрушки делятся "переживаниями". Такой подход снижает напряжение, опираясь на биохимию доверия через окситоцин.

В подростковом возрасте закрытость — часть сепарации, полная открытость без тайн может быть тревожным сигналом. Выстраивание контакта требует времени и подбора индивидуальных подходов, без универсальных рецептов. Если ребенок совсем не делится ничем, стоит обратиться к психологу, как отметил эксперт.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

