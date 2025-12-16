Опасно на карте — популярно в реальности: почему россияне не отказываются от рискованных стран

Российские туристы продолжают выбирать для отдыха страны, которые эксперты относят к направлениям с повышенным уровнем риска. Предупреждения о безопасности, конфликтах и преступности не снижают интерес к таким поездкам, а популярность отдельных курортов остаётся стабильно высокой. Египет, Таиланд, Индия и Мексика по-прежнему входят в число лидеров по спросу. Об этом сообщает Турпром.

Почему "опасные" страны не теряют популярность

Любовь россиян к путешествиям во многом строится на сочетании доступных цен, привычных маршрутов и развитой туристической инфраструктуры. Для большинства отдыхающих важна не общая ситуация в стране, а условия именно в курортных зонах, где действуют усиленные меры безопасности и контроль за туристами.

Свою роль играет и формат поездок. Большая часть россиян выбирает пакетные туры, предполагающие организованный перелёт, трансфер, проживание и экскурсии. Такой подход снижает количество непредсказуемых ситуаций и позволяет чувствовать себя спокойнее даже в странах с непростой репутацией.

Что показывает "Карта рисков" A3M

Компания A3M, специализирующаяся на управлении рисками, ежегодно публикует "Карту рисков", в которой анализирует ситуацию с безопасностью в разных странах мира. При оценке учитываются вооружённые конфликты, террористическая активность, массовые беспорядки и уровень преступности.

"Ежегодная карта рисков A3M показывает рост рисков по всему миру, связанных с конфликтами, терроризмом, беспорядками и преступностью", — отмечают в A3M.

При этом эксперты подчёркивают, что попадание страны в так называемую "красную зону" не всегда означает прямую угрозу для туристов. Существенная разница существует между индивидуальными поездками и организованным отдыхом.

"Пакетные туры абсолютно безопасны, а риски для безопасности существуют в основном для индивидуальных путешественников", — подчёркивает компания.

Ситуация в популярных туристических странах

В Мексике нестабильность связана прежде всего с противостоянием наркокартелей и сил безопасности в отдельных регионах. При этом курортные зоны, включая Юкатан, затронуты этим лишь частично, хотя туристам рекомендуют соблюдать осторожность вне туристических районов.

В Бразилии туристические кварталы крупных городов могут соседствовать с неблагополучными районами. Как правило, проблем удаётся избежать при соблюдении базовых правил безопасности и использовании официального транспорта.

В Тунисе сохраняется угроза со стороны радикальных группировок в западных и южных районах страны, однако морские курорты находятся под усиленной охраной. В Египте проблемными считаются Южный Синай и удалённые пустынные территории, тогда как курорты Красного моря остаются одними из самых охраняемых.

Израиль периодически сталкивается с терактами и ракетными обстрелами, но уровень мер безопасности здесь традиционно высок. В Индии сложная обстановка сохраняется в Кашмире и некоторых восточных регионах, однако основные туристические направления считаются относительно безопасными. В Таиланде активность сепаратистов ограничена югом страны, а популярные курорты и Бангкок обычно не затрагиваются конфликтами.

В итоге эксперты сходятся во мнении, что поездки в страны с повышенным уровнем риска возможны при грамотном планировании. Выбор проверенного туроператора, соблюдение рекомендаций и внимательное отношение к личной безопасности позволяют существенно снизить потенциальные угрозы.