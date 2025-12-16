Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Чиангмай
Чиангмай
© commons.wikimedia.org by This Photo was taken by Supanut Arunoprayote.Feel free to use any of my images, but please mention me as the author and may send me a message. (สามารถใช้ภาพได้อิสระ แต่กรุณาใส่เครดิตผู้ถ่ายและอาจส่งข้อความบอกกล่าวด้วย) Please do not upload an updated ima is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 16:04

Опасно на карте — популярно в реальности: почему россияне не отказываются от рискованных стран

Египет и Таиланд сохраняют спрос несмотря на риски — Турпром

Российские туристы продолжают выбирать для отдыха страны, которые эксперты относят к направлениям с повышенным уровнем риска. Предупреждения о безопасности, конфликтах и преступности не снижают интерес к таким поездкам, а популярность отдельных курортов остаётся стабильно высокой. Египет, Таиланд, Индия и Мексика по-прежнему входят в число лидеров по спросу. Об этом сообщает Турпром.

Почему "опасные" страны не теряют популярность

Любовь россиян к путешествиям во многом строится на сочетании доступных цен, привычных маршрутов и развитой туристической инфраструктуры. Для большинства отдыхающих важна не общая ситуация в стране, а условия именно в курортных зонах, где действуют усиленные меры безопасности и контроль за туристами.

Свою роль играет и формат поездок. Большая часть россиян выбирает пакетные туры, предполагающие организованный перелёт, трансфер, проживание и экскурсии. Такой подход снижает количество непредсказуемых ситуаций и позволяет чувствовать себя спокойнее даже в странах с непростой репутацией.

Что показывает "Карта рисков" A3M

Компания A3M, специализирующаяся на управлении рисками, ежегодно публикует "Карту рисков", в которой анализирует ситуацию с безопасностью в разных странах мира. При оценке учитываются вооружённые конфликты, террористическая активность, массовые беспорядки и уровень преступности.

"Ежегодная карта рисков A3M показывает рост рисков по всему миру, связанных с конфликтами, терроризмом, беспорядками и преступностью", — отмечают в A3M.

При этом эксперты подчёркивают, что попадание страны в так называемую "красную зону" не всегда означает прямую угрозу для туристов. Существенная разница существует между индивидуальными поездками и организованным отдыхом.

"Пакетные туры абсолютно безопасны, а риски для безопасности существуют в основном для индивидуальных путешественников", — подчёркивает компания.

Ситуация в популярных туристических странах

В Мексике нестабильность связана прежде всего с противостоянием наркокартелей и сил безопасности в отдельных регионах. При этом курортные зоны, включая Юкатан, затронуты этим лишь частично, хотя туристам рекомендуют соблюдать осторожность вне туристических районов.

В Бразилии туристические кварталы крупных городов могут соседствовать с неблагополучными районами. Как правило, проблем удаётся избежать при соблюдении базовых правил безопасности и использовании официального транспорта.

В Тунисе сохраняется угроза со стороны радикальных группировок в западных и южных районах страны, однако морские курорты находятся под усиленной охраной. В Египте проблемными считаются Южный Синай и удалённые пустынные территории, тогда как курорты Красного моря остаются одними из самых охраняемых.

Израиль периодически сталкивается с терактами и ракетными обстрелами, но уровень мер безопасности здесь традиционно высок. В Индии сложная обстановка сохраняется в Кашмире и некоторых восточных регионах, однако основные туристические направления считаются относительно безопасными. В Таиланде активность сепаратистов ограничена югом страны, а популярные курорты и Бангкок обычно не затрагиваются конфликтами.

В итоге эксперты сходятся во мнении, что поездки в страны с повышенным уровнем риска возможны при грамотном планировании. Выбор проверенного туроператора, соблюдение рекомендаций и внимательное отношение к личной безопасности позволяют существенно снизить потенциальные угрозы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Суздаль стал лидером новогодних бронирований среди городов Золотого кольца – РСТ сегодня в 2:18
Цены выросли, а спрос — ещё больше: почему новогоднее Золотое кольцо сметают заранее

Золотое кольцо снова в тренде на новогодние каникулы! Почему туристы выбирают исторические города и каковы цены на поездки? Удивительные факты от РСТ.

Читать полностью » Натуральная косметика, продукты и ремесло вошли в список популярных покупок в Крыму — сегодня в 0:13
Поехал в Крым за морем, а вернулся с сумками: вот что сметают на рынках в первую очередь

Что привезти из Крыма: от натуральной косметики и сыров до специй, украшений и редких фруктов. Обзор сувениров, которые сохраняют атмосферу полуострова.

Читать полностью » Остров Бурано привлекает туристов тишиной и яркими домами — New York Post вчера в 22:50
30 минут от Венеции — и время ломается: остров, где цвет важнее скорости

Бурано — небольшой остров рядом с Венецией, где яркие дома, тишина лагуны и древние традиции создают особую атмосферу для путешествия без спешки.

Читать полностью » В Вятском началось строительство спа-отеля с бассейном — Ярославский регион вчера в 21:45
Глэмпинги и комфорт: Ярославская область задаёт новый формат отдыха

Ярославская область готовится к туристическому рывку: десятки новых отелей и глэмпингов, инвестиции в миллиарды рублей и ставка на устойчивый рост.

Читать полностью » Инвестиции сделали Арктику доступнее для туристов вчера в 21:23
Отпуск на краю карты стал массовым: Север неожиданно вошёл в моду

Север России перестал быть экзотикой: туристы всё чаще выбирают Арктику ради природы, гастрономии и новых впечатлений.

Читать полностью » Смена полётной программы Pegas привела к жалобам туристов вчера в 21:18
Отпуск по плану отменили без согласия: новогодний тур обернулся конфликтом с оператором

Изменение полётной программы Pegas Touristik привело к спору о возврате денег за тур в Венесуэлу и возможному досудебному разбирательству.

Читать полностью » Две трети россиян проведут Новый год в поездках по России — OneTwoTrip вчера в 21:03
Отель вместо ёлки: праздники всё чаще встречают не дома — и цифры говорят сами за себя

Большинство россиян проведут новогодние каникулы в поездках — исследование показало, какие города и страны стали самыми востребованными.

Читать полностью » Следствие установило применение фосфина в гостинице Стамбула — полиция Турции вчера в 21:02
Номер блестит от чистоты — и убивает: тайная сторона гостиничной гигиены

Эксперт рассказал, как отличить номер после обработки от насекомых и какие признаки выдают опасную химию, способную испортить отпуск.

Читать полностью »

Новости
Общество
На Госуслугах появился раздел о конфликтах и насилии в семье — ТАСС
Туризм
Путин обсудил развитие зимнего туризма в Приэльбрусье с Коковым — URA.RU
Еда
Универсальный китайский соус для лапши, риса и мяса готовится за несколько минут — повара
Авто и мото
Кроссоверы не всегда подходят для бездорожья — большинство моделей оснащены передним приводом — портал Авто Mail
Культура и шоу-бизнес
Долина не перевела деньги за квартиру покупательнице
Дом
Размещение гирлянды за тюлем делает свет мягче и скрывает крепления — декораторы
Красота и здоровье
Сахар в продуктах питания может стать причиной высыпаний и тусклой кожи — ТУТ НОВОСТИ
Садоводство
Вторую подкормку моркови вносят при утолщении корнеплодов — Сад и огород
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet