Молочные продукты, полуфабрикаты, фастфуд и кондитерские изделия могут нарушать работу сальных желёз и вызывать появление акне, рассказала NewsInfo.Ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог Наталья Яковлева.

По словам эксперта, состав сального секрета (себума), выполняющего функции увлажнения, согревания и защиты кожи, продуман природой как более-менее жидкий. При нарушении работы желёз он становится более густым и твёрдым, забивая поры кожи и и окисляясь. В результате образуются угри, или акне, пояснила Яковлева.

Некоторые продукты питания могут усиливать этот процесс, предупредила дерматолог, так как сальные железы чувствительны к повышению углеводов и жирных кислот. Первыми в ряду потенциально опасных стоят молочные продукты, отметила она. Кроме того, нарушать себорегуляцию могут продукты промышленной переработки, добавила врач.

"Они содержат трансжиры, у которых неправильная химическая формула. Это тоже нарушает метаболомику сальной железы. Это различные фастфуды, продукты быстрого приготовления, сосиски, котлеты, пиццы", — перечислила Яковлева.

Также сальные железы могут быть чувствительны к быстрым углеводам, предупредила диетолог.

"Поэтому (опасно) излишнее употребление сладостей — кондитерских изделий или конкретно шоколада. Потому что в шоколаде, если кто-то кушает очень много, могут быть нездоровые пальмовые, растительные жиры", — пояснила она.

Также быстрые углеводы и трансжиры содержатся в фастфуде и полуфабрикатах, отметила она.

Эксперт подчеркнула, что перечисленные продукты можно назвать лишь "потенциально опасными" для кожи, так как на каждого человека еда влияет по-разному.

"Лабораторно и научно мы не можем на 100% подтвердить, что на этого пациента влияют конкретные продукты. Потому что у каждого разная метаболомика, разный обмен веществ, в общем, разные генетические особенности", — рассказала Яковлева.

То есть у одного человека все молочные продукты могут вызывать повышенное салоотделение, а у другого — только молоко, а кисломолочные, например творог, будут переноситься хорошо, не вызывая нарушения работы сальных желёз, привела пример диетолог.

По словам врача, узнать, как те или иные продукты влияют на организм, можно с помощью генетических тестов на функции жизнедеятельности кожи. Есть и другой вариант — наблюдать за своим питанием и отслеживать, какие продукты повышают сальность кожи, посоветовала Яковлева.

"Здоровье кожи — это питание, образ жизни, обязательно полноценный здоровый сон. И рациональное питание, чтобы в меню присутствовали и овощи, и фрукты, и мясо, и рыба жирных сортов", — подытожила собеседник NewsInfo.Ru.

Фото: Freepik.