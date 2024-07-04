Избирательная комиссия Молдавии обратилась в суд с просьбой о запрете оппозиционной партии "Шанс" (часть политического союза "Победа") участвовать в ближайших президентских выборах и референдуме о присоединении к ЕС, заявил в заявлении заместитель председателя комиссии Павел Постика.