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ООН будет сотрудничать с ШОС
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ООН будет сотрудничать с ШОС

Генеральный секретарь ООН Анттниу Гуттереш заявил, что организация готова сотрудничать с ШОС.

Генсек Гуттереш подчеркнул, что ШОС имеет силу, чтобы добиться мира, ООН готова к сотрудничеству с ШОС в деле борьбы с терроризмом.

Фото: www.flickr.com/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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