Генеральный секретарь ООН Анттниу Гуттереш заявил, что организация готова сотрудничать с ШОС.
Генсек Гуттереш подчеркнул, что ШОС имеет силу, чтобы добиться мира, ООН готова к сотрудничеству с ШОС в деле борьбы с терроризмом.
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ЦИК Молдавии запрещает оппозиционные партии
Избирательная комиссия Молдавии обратилась в суд с просьбой о запрете оппозиционной партии "Шанс" (часть политического союза "Победа") участвовать в ближайших президентских выборах и референдуме о присоединении к ЕС, заявил в заявлении заместитель председателя комиссии Павел Постика.
Geely представила инновационную батарею Short Blade с ресурсом до 1 млн км пробега
Geely представила инновационную литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею с технологией Short Blade, которая обеспечивает высокую автономность, скорость зарядки и безопасность
"Автостат": самый популярный импортный автомобиль в РФ в июне — Chery Tiggo 7 PRO Max
В июне 2024 года самыми популярными импортными автомобилями в России стали кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max.
В США выяснили, что воспаление в организме в молодости ухудшает память в возрасте 40 лет
Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что повышенный уровень воспаления в организме в молодости (18-30 лет) может ухудшить память и скорость обработки информации к 40 годам.