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ООН: Ядерным державам необходимо вернуться к диалогу
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:45

ООН: Ядерным державам необходимо вернуться к диалогу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призывает страны к возобновлению диалога.

Генсек считает, что ядерным державам необходимо вернуться к диалогу и отойти "от края ядерной опасности".

Фото: www.flickr.com/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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