Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призывает страны к возобновлению диалога.
Генсек считает, что ядерным державам необходимо вернуться к диалогу и отойти "от края ядерной опасности".
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Путин: Европа теряет черты своей культуры
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не Россия теряет черты европейской культуры, а государства западной Европы.
Путин отметил тягу европейцев к традициям
Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ заявил, что многие европейцы стремятся к традициям.
Диетологи Макиша и Сюракшина: "Оземпик" — не панацея
Наступило лето. Кто не похудел, пытаются быстро придти в форму до отпуска, и многие разыскивают нашумевший препарат "Оземпик". Компания "Герофарм" в 2025-ом планирует вывести на рынок аналог для лечения ожирения, в то время как в США поданы десятки исков против производителей "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида.
Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность
Замглавы Минюста указал на опасность ЛГБТ*, распространяющего деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей и угрожающего демографии.