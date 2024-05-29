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В ООН назвали разрушения в Газе беспрецедентными
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:44

В ООН назвали разрушения в Газе беспрецедентными

Глава Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш в ходе беседы с японским телеканалом NHK назвал беспрецедентным масштаб разрушений в Газе и попросил Израиль уважать решения Международного суда ООН.

Гутерреш отметил, что военная операция была осуществлена таким образом, что число погибших среди гражданского населения и разрушение гражданской инфраструктуры и жилых домов достигли невиданного уровня. Он выразил недовольство таким состоянием разрушений, называя его абсолютно неприемлемым.

Указав на обязательность исполнения решения, Гутерреш обратился к Израилю с просьбой уважать постановления Международного суда ООН, который требовал прекращения военной операции в Рафахе. Переданный Международным судом ООН приказ о прекращении военных действий в Рафахе на границе сектора Газа и Египта был в четверг выполнен Израилем.

Фото: www.flickr.com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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