Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский показал сохранившиеся остатки дрона ВСУ, который был запущен для осуществления атаки на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Выступая с речью в главном совещательном, директивном и представительном органе Организации Объединённых Наций, российский дипломат посчитал, что вдаваться в подробности постоянных атак на данный момент не стоит, добавив, что Российская Федерация на регулярной основе направляет в Совет Безопасности ООН, подразделение Международного агентства по атомной энергии и другие организации информацию о том, как обстоят дела на Запорожской атомной электростанции и находящихся рядом местностей.

После речи Дмитрия Полянского главный директивный орган ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой от Российской Федерации хотят, чтобы она убрала свою армию с места, где располагается ЗАЭС, и отдать её в управление столице и крупнейшему по населению городу Украины. Решение, принятое совещательным органом на мировом уровне, которая не обязывает юридически РФ, было одобрено практически сотней должностных лиц.

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