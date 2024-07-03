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Генсек ООН Гуттереш выразил благодарность Токаеву
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Генсек ООН Гуттереш выразил благодарность Токаеву

Загенсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в ходе своего визита в Казахстан на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым выразил признательность за его активную роль в сфере ядерного разоружения и поддержку ООН, сообщили из кабинета генерального секретаря.

Отмечается, что в ходе встречи Гутерреш выражал благодарность президенту Казахстана за его лидерские инициативы в области ядерной безопасности и международного сотрудничества.

Генсек ООН и президент Казахстана обсудили также перспективы сотрудничества между ООН и Астаной.

Фото: www.flickr.com/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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