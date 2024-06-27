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Генсек ООН назвал Россию фундаментальной основой работы организации
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:22

Генсек ООН назвал Россию фундаментальной основой работы организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул в беседе с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом, что Россия играет ключевую роль в деятельности организации.

Он отметил, что исторически Советский Союз и Россия сыграли важную роль в создании ООН и продолжают оставаться фундаментом её работы.
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Гутерреш также подчеркнул, что многие сложности, с которыми сталкивается ООН, связаны с действиями сверхдержав. По его мнению, открытый и честный диалог, направленный на решение общих проблем, является необходимым условием для устойчивого развития международных отношений.

Фото:flickr.com/UNclimatechange(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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