Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул в беседе с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом, что Россия играет ключевую роль в деятельности организации.

Он отметил, что исторически Советский Союз и Россия сыграли важную роль в создании ООН и продолжают оставаться фундаментом её работы.

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Гутерреш также подчеркнул, что многие сложности, с которыми сталкивается ООН, связаны с действиями сверхдержав. По его мнению, открытый и честный диалог, направленный на решение общих проблем, является необходимым условием для устойчивого развития международных отношений.

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