В конце 2023 года мир столкнулся с беспрецедентным уровнем вынужденной миграции: число людей, покинувших свои дома достигло 117,3 миллионов человек. Об этом сообщил в своем отчете Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В числе основных причин указаны преследования, конфликты, насилие и нарушений прав человека.

В отчете отмечается, что число мигрирующих лиц продолжает расти и к концу апреля 2024 года может превысить 120 миллионов. Ключевую роль в этом росте сыграли конфликты в Судане, Демократической Республике Конго, Мьянме и секторе Газа.

Только в секторе Газа, по данным Ближневосточного агентства ООН в 2023 году для обеспечения личной безопасности вынуждены были покинуть свои дома около 1,7 миллиона человек.

Сирийский кризис, по данным УВКБ, остается "крупнейшим в мире кризисом, связанным с перемещением населения": 13,8 миллионов сирийцев были насильственно перемещены внутри страны и за ее пределы.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул необходимость срочных мер для устранения причин вынужденной миграции. Он заявил, что без укрепления международного сотрудничества и принятия согласованных мер по урегулированию конфликтов, борьбе с нарушениями прав человека и изменением климата число перемещенных лиц будет продолжать расти, что приведет к новым страданиям и увеличит расходы на гуманитарные меры реагирования.

Фото: Julien Harneis (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)