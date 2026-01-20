Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Ryan Franco is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 6:23

ЭКО станет эффективнее: этот метод сократит число неудачных попыток и сэкономит нервы женщинам

Белок Shugoshin 1 повысил качество яйцеклеток — The Guardian

Возрастное снижение фертильности остается одной из ключевых проблем современной репродуктивной медицины. Британские ученые предложили технологию, которая может повысить шансы на зачатие для женщин старшего возраста. Новый подход направлен на улучшение качества яйцеклеток и эффективности ЭКО. Об этом сообщает издание The Guardian.

Почему с возрастом снижается эффективность ЭКО

С возрастом в яйцеклетках женщины накапливаются структурные нарушения, прежде всего связанные с работой хромосом. Ослабевают связи между ними, что повышает риск ошибок при делении клеток. В результате растет число яйцеклеток с аномальным набором хромосом, а эффективность экстракорпорального оплодотворения резко падает, особенно после 35-40 лет — тенденция, уже отмечавшаяся в исследованиях, посвященных возрастной фертильности женщин.

Именно этот механизм стал предметом нового исследования. Ученые сосредоточились не на гормональной стимуляции или подборе эмбрионов, а на фундаментальных процессах клеточного деления, от которых напрямую зависит качество генетического материала.

Роль белка Shugoshin 1

В ходе экспериментов исследователи выявили ключевую роль белка Shugoshin 1. Этот белок участвует в правильном распределении хромосом при делении клеток и, как оказалось, играет критическую роль в сохранении их стабильности в яйцеклетках.

Экспериментальная методика предполагает микроинъекции Shugoshin 1 непосредственно в яйцеклетки. По данным специалистов компании Ovo Labs, это позволяет стабилизировать процесс деления хромосом и существенно снизить долю генетических ошибок. В результате количество яйцеклеток с хромосомными аномалиями удается сократить примерно вдвое, что напрямую повышает вероятность успешного оплодотворения и развития эмбриона — подход, логично дополняющий современные методы повышения эффективности ЭКО.

Осторожный оптимизм научного сообщества

Несмотря на обнадеживающие результаты, эксперты призывают не делать преждевременных выводов. На данный момент технология была протестирована лишь примерно на сотне образцов, а сама работа еще не прошла независимое научное рецензирование. Это означает, что методика нуждается в дополнительной проверке и воспроизводимости результатов.

"Детали методики остаются довольно схематичными", — отметил профессор репродуктивной медицины Ричард Андерсон из Эдинбургского университета.

При этом он подчеркнул, что сама идея выглядит перспективной и заслуживает дальнейшего развития. По мнению специалистов, подобные подходы могут стать важным дополнением к существующим протоколам ЭКО, если их безопасность и эффективность будут подтверждены в более масштабных исследованиях.

Что метод может и чего не обещает

Разработчики подчеркивают, что речь не идет о "продлении молодости" репродуктивной системы. Метод не способен восстановить фертильность после наступления менопаузы и не отменяет биологических ограничений возраста. Однако он может значительно повысить шансы на успех в рамках ЭКО у женщин старшего репродуктивного возраста.

Потенциально это означает меньшее число неудачных попыток, снижение эмоциональной и финансовой нагрузки на пациенток и более эффективное использование репродуктивных технологий. Если дальнейшие исследования подтвердят результаты, метод может стать важным шагом в развитии персонализированной репродуктивной медицины.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

