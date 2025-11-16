Как я зарегистрировала свою собаку онлайн — и теперь не трачу время на поездки в ветеринарку

Теперь владельцы домашних животных в Подольске могут зарегистрировать своих питомцев онлайн, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Ранее эту процедуру можно было пройти только в государственных ветеринарных клиниках, но теперь достаточно воспользоваться Порталом госуслуг Московской области. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как зарегистрировать питомца онлайн

Процесс онлайн-регистрации домашних животных состоит из нескольких простых шагов:

Шаг Описание действия 1. Убедитесь, что ваша собака чипирована. Это обязательное условие. 2. Подготовьте фотографии: снимите морду собаки анфас, а также сделайте фотографии страниц её ветпаспорта, где указаны данные владельца, информация о питомце и номер чипа. 3. Авторизуйтесь на Портале госуслуг Московской области и перейдите в раздел "Регистрация домашних животных". 4. Заполните электронную форму, указав все обязательные данные, и загрузите подготовленные фотографии. 5. Отправьте заявку. Результат рассмотрения заявки будет доступен в вашем личном кабинете на портале.

Удобство онлайн-регистрации для владельцев

Виктория Степанова, жительница Подольска, поделилась своим опытом:

"Это действительно очень удобно, особенно для владельцев крупных собак. У меня сенбернар, и каждая поездка в клинику — настоящий квест. Поэтому я зарегистрировала своего Бетховена онлайн. Всего пара кликов — и готово".

Такой формат регистрации значительно сокращает время и усилия, особенно для владельцев крупных собак, которым сложно ездить в ветеринарные клиники.

Возможности для организаций

Онлайн-регистрацию могут использовать не только физические лица, но и различные организации. Например, питомники, СНТ, гаражные кооперативы и предприятия могут зарегистрировать своих животных или внести изменения в данные владельцев.

Категория Возможности онлайн-регистрации Физические лица Регистрация домашних животных, внесение изменений в данные владельца Организации Регистрация животных в питомниках, СНТ, гаражных кооперативах и предприятиях Изменения в данных Обновление информации о владельце, например, изменение адреса или телефона

Внесение изменений в данные владельца

Также через Портал госуслуг можно внести изменения в данные о владельце, такие как изменение адреса или контактного телефона. Это упрощает процесс корректировки информации, что особенно полезно в случае переезда или смены контактов.

Ответственность за несоблюдение правил

Минсельхоз Московской области напомнил, что за нарушение правил регистрации домашних животных предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Категория Штрафы Граждане От 1,5 до 3 тыс. рублей Должностные лица От 5 до 15 тыс. рублей Юридические лица От 15 до 30 тыс. рублей

Заключение

Онлайн-регистрация домашних животных в Подольске — это удобное и быстрое решение, которое экономит время владельцам питомцев. Простая процедура через Портал госуслуг позволяет зарегистрировать животных без посещения ветеринарных клиник, а также обновлять данные владельца. Это большой шаг в сторону упрощения административных процессов для жителей Подольска и других территорий Московской области.