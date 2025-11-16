Как я зарегистрировала свою собаку онлайн — и теперь не трачу время на поездки в ветеринарку
Теперь владельцы домашних животных в Подольске могут зарегистрировать своих питомцев онлайн, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Ранее эту процедуру можно было пройти только в государственных ветеринарных клиниках, но теперь достаточно воспользоваться Порталом госуслуг Московской области. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Как зарегистрировать питомца онлайн
Процесс онлайн-регистрации домашних животных состоит из нескольких простых шагов:
|Шаг
|Описание действия
|1.
|Убедитесь, что ваша собака чипирована. Это обязательное условие.
|2.
|Подготовьте фотографии: снимите морду собаки анфас, а также сделайте фотографии страниц её ветпаспорта, где указаны данные владельца, информация о питомце и номер чипа.
|3.
|Авторизуйтесь на Портале госуслуг Московской области и перейдите в раздел "Регистрация домашних животных".
|4.
|Заполните электронную форму, указав все обязательные данные, и загрузите подготовленные фотографии.
|5.
|Отправьте заявку. Результат рассмотрения заявки будет доступен в вашем личном кабинете на портале.
Удобство онлайн-регистрации для владельцев
Виктория Степанова, жительница Подольска, поделилась своим опытом:
"Это действительно очень удобно, особенно для владельцев крупных собак. У меня сенбернар, и каждая поездка в клинику — настоящий квест. Поэтому я зарегистрировала своего Бетховена онлайн. Всего пара кликов — и готово".
Такой формат регистрации значительно сокращает время и усилия, особенно для владельцев крупных собак, которым сложно ездить в ветеринарные клиники.
Возможности для организаций
Онлайн-регистрацию могут использовать не только физические лица, но и различные организации. Например, питомники, СНТ, гаражные кооперативы и предприятия могут зарегистрировать своих животных или внести изменения в данные владельцев.
|Категория
|Возможности онлайн-регистрации
|Физические лица
|Регистрация домашних животных, внесение изменений в данные владельца
|Организации
|Регистрация животных в питомниках, СНТ, гаражных кооперативах и предприятиях
|Изменения в данных
|Обновление информации о владельце, например, изменение адреса или телефона
Внесение изменений в данные владельца
Также через Портал госуслуг можно внести изменения в данные о владельце, такие как изменение адреса или контактного телефона. Это упрощает процесс корректировки информации, что особенно полезно в случае переезда или смены контактов.
Ответственность за несоблюдение правил
Минсельхоз Московской области напомнил, что за нарушение правил регистрации домашних животных предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.
|Категория
|Штрафы
|Граждане
|От 1,5 до 3 тыс. рублей
|Должностные лица
|От 5 до 15 тыс. рублей
|Юридические лица
|От 15 до 30 тыс. рублей
Заключение
Онлайн-регистрация домашних животных в Подольске — это удобное и быстрое решение, которое экономит время владельцам питомцев. Простая процедура через Портал госуслуг позволяет зарегистрировать животных без посещения ветеринарных клиник, а также обновлять данные владельца. Это большой шаг в сторону упрощения административных процессов для жителей Подольска и других территорий Московской области.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru