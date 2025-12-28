Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Люди сидят в телефонах
Люди сидят в телефонах
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 11:38

Меньшинство правит лентой — интернет выглядит враждебным, хотя реальность совсем другая

Небольшая группа пользователей создаёт большую часть токсичного контента — PNAS

Социальные сети давно стали зеркалом общественных эмоций, но это отражение часто оказывается искажённым. Резкие комментарии, агрессивные споры и провокационные посты бросаются в глаза и создают ощущение, будто токсичность — норма онлайн-общения. Из-за этого формируется впечатление постоянного конфликта и враждебности. Однако за этим фоном скрывается более сложная и куда менее мрачная картина. Об этом сообщает научное издание PNAS Nexus.

Почему токсичность кажется повсеместной

Многие пользователи уверены, что интернет переполнен агрессией и оскорблениями. В общественном сознании укоренилась мысль, что почти половина аудитории крупных платформ регулярно ведёт себя враждебно. Подобные оценки подпитываются тем, что самые эмоциональные и резкие высказывания получают больше внимания и чаще запоминаются, чем спокойные и нейтральные реплики.

Исследования показывают обратное. Например, участники опросов считали, что около 43% пользователей Reddit оставляют крайне токсичные комментарии. Фактические данные говорят о примерно 3% аудитории. Такой разрыв между восприятием и реальностью усиливает пессимизм и создаёт ощущение моральной разобщённости. Похожий эффект наблюдается и в других сферах общественной жизни, где люди склонны воспринимать мир как постоянное противостояние, хотя с возрастом и опытом это ощущение часто ослабевает, что подтверждают выводы о том, что жизнь как конкуренцию видят далеко не все.

Как учёные проверяли реальные масштабы проблемы

Чтобы разобраться в причинах этих убеждений, исследователи Анджела И. Ли, Эрик Нойманн и их коллеги опросили 1090 взрослых американцев с помощью платформы CloudResearch Connect. Их ответы сравнили с данными предыдущих работ, анализировавших реальное поведение пользователей на уровне самих платформ.

Результаты показали устойчивую тенденцию к переоценке вредоносного контента. Участники считали, что токсичных комментаторов на Reddit в 13 раз больше, чем на самом деле. Аналогично была завышена оценка распространения дезинформации в другой социальной сети: в среднем респонденты говорили о 47% пользователей, тогда как исследования фиксируют около 8,5%. В итоге редкие, но заметные проявления начинают восприниматься как норма.

Почему знания не всегда меняют мнение

Учёные также проверили, связано ли искажение восприятия с тем, что людям сложно распознавать токсичный контент. Для этого применялся тест на распознавание сигналов — психологический инструмент, позволяющий оценить точность различения конкретных примеров. Большинство участников достаточно уверенно определяли агрессивные и оскорбительные посты.

Тем не менее даже при правильной идентификации многие продолжали считать, что подобное поведение характерно для значительной части пользователей. Это говорит о том, что проблема кроется не в непонимании сути, а в ошибочной оценке масштаба. Яркие и эмоционально нагруженные сообщения запоминаются лучше и начинают восприниматься как типичные, хотя они лишь крайние случаи. Подобные когнитивные перекосы изучаются и в других областях, например в исследованиях о том, как эмоциональная эмпатия не всегда совпадает с рациональным пониманием поведения окружающих.

Как корректировка восприятия меняет отношение к интернету

В дополнительном эксперименте участникам предоставили точную статистику о реальной частоте агрессивного поведения в сети. После этого отношение к социальным платформам стало заметно спокойнее. Люди реже говорили о моральной деградации общества и меньше верили в то, что большинство пользователей поддерживает вредоносные формы общения.

Авторы исследования подчёркивают: основную долю токсичного контента создаёт небольшая, но очень активная группа. Именно она формирует иллюзию тотальной агрессии и усиливает негативный эмоциональный фон. Понимание этого различия помогает снизить давление социальных сетей и напоминает, что подавляющее большинство пользователей не настроено враждебно, а токсичность остаётся скорее исключением, чем правилом.

