Почему после покупок становится грустно: психиатры раскрыли тайный механизм зависимости

Скидки, акции и бесконечные ленты товаров — привычная часть жизни современного человека. Но за удобством онлайн-шопинга скрывается риск: чрезмерное использование маркетплейсов может негативно влиять на психическое здоровье. Об этом рассказала врач-психиатр районной больницы села Октябрьское Челябинской области Светлана Король.

Как формируется "воронка покупок"

"Бесконечные ленты со скидками и "только сегодня" созданы, чтобы нас не отпускать. Листаешь, и мозг уже в этой воронке: "А вдруг что-то выгодное пропущу?" И здравствуй, тревога: "Зачем купил? Не лишнее ли потратил?" Такой стресс здорово бьет по настроению и нервам", — пояснила врач.

По словам специалиста, постоянное взаимодействие с платформами стимулирует мозг к выработке дофамина — гормона удовольствия, который кратковременно вызывает ощущение радости от покупки. Но этот эффект быстро исчезает, и человек возвращается к поиску новых товаров, попадая в своеобразный замкнутый круг.

Недосып и раздражительность — последствия "ночных покупок"

Многие пользователи проводят на маркетплейсах часы, предназначенные для сна, выбирая товары до поздней ночи. Недосып приводит к раздражительности, утомлению и снижению концентрации внимания.

Чтобы разорвать этот цикл, врач советует:

Отключить уведомления от онлайн-магазинов;

Делать покупки только в определённое время суток ;

Перед каждым заказом задавать себе вопрос: "Мне это действительно нужно?".

Осознанное потребление — альтернатива зависимости

Как отмечало ранее URA. RU, с ростом популярности маркетплейсов в России постепенно меняется потребительское поведение. Всё больше людей, особенно среди молодежи 18-25 лет, осознанно планируют покупки и избегают импульсивных трат. Такая тенденция формирует культуру рационального потребления и снижает психологическую нагрузку, связанную с онлайн-шопингом.