Тюрьма
Тюрьма
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 16:20

Он писал о чувствах, а думал о переводах: заключённый устроил брачное мошенничество из камеры

В Хабаровском крае заключённый выманил деньги у женщин через сайт знакомств суд

История о том, как заключённый из Хабаровского края месяцами выманивал деньги у женщин через сайт знакомств, едва ли выглядела бы правдоподобной, если бы не материалы объединённой пресс-службы судов региона. Виртуальные отношения, которые для потерпевших казались шансом на новую жизнь, оказались тщательно продуманной схемой обмана.

Как возникла схема

По данным пресс-службы, мужчина отбывал наказание за преступления против половой неприкосновенности, однако это не помешало ему завести новое "онлайн-знакомство". Зимой 2023 года он зарегистрировался на одном из популярных сайтов и быстро нашёл первую жертву. В переписке он уверял женщину, что вскоре сможет выйти на свободу, если ему помогут с оплатой адвоката.

Вскоре собеседница перевела ему 10,5 тысячи рублей, рассчитывая ускорить его освобождение. Деньги, разумеется, до юриста не дошли — их забрал сам заключённый. Спустя некоторое время он повторил схему со второй женщиной и получил от неё ещё около 35 тысяч рублей, снова обещая скорую встречу на воле.

Суд и назначенное наказание

Когда обман вскрылся, материалы дела передали в суд. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 159 УК РФ. Поскольку приговор складывался по совокупности преступлений и предыдущих наказаний, срок оказался значительным.

"Назначено наказание — 16 лет лишения свободы", — сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Осуждённый отправится в исправительную колонию строгого режима, где предстоит провести многие годы.

Почему жертвы верили

Следователи отмечают, что оба эпизода развивались одинаково: заключённый демонстрировал внимательность, был обходителен, создавал эмоциональное доверие. Он уверял женщин, что видит в них поддержку и опору, а просьбы о переводах подавал как вынужденную меру, от которой зависит его будущее.

Такое сочетание манипуляций и социальной уязвимости потерпевших, по оценке следствия, и обеспечило успешность схемы. Приговор уже вступил в законную силу.

