Мультивитамины не могут вызвать онкологическое заболевание. Однако восполнять недостающие элементы в организме необходимо не через пищевые добавки, а посредством изменения своего рациона питания. Об этом NewsInfo.Ru сообщила диетолог, эндокринолог, нутрициолог с доказательным подходом, терапевт Наталья Львовна Лазуренко.

Эксперт сообщила, что когда речь идёт про витаминные комплексы, то переживать по поводу того, что они могут вызвать онкологические заболевания, не надо.

"На самом деле, когда мы говорим про витаминные комплексы, мы подразумеваем биологически активные добавки, которые разрешены к употреблению для людей. Они прошли определённые исследования. Характеристики, которые содержат эти препараты, понятны, их функция изучена, а сам препарат абсолютно безопасен", — заявила эксперт.

Диетолог уверена, что после всех прошедших этапов и проверок препарата он не может спровоцировать какое-то онкологическое заболевание. В противном случае эти витамины не имеют права на существование. Она также добавила, что для появления онкологического заболевания должны быть дополнительные сопутствующие условия. Помимо этого, Наталья Лазуренко напомнила, что речь идёт не про лекарства, а добавки к пище.

На вопрос, какие витамины считаются самыми необходимыми для людей, достигших 50 лет, эксперт поставила на первое место вместо добавок разнообразное питание, которое может дать организму все полезные вещества.

"Если опираться на доказательную медицину, то основную массу витаминов, как жирорастворимых, водорастворимых, так и жизненно необходимых микроэлементов мы должны получать с едой. Самое главное — пища должна быть разнообразной. Некоторые пожилые люди очень сильно сокращают, сужают свой рацион. По этой причине он становится обеднённым по ряду витаминов, микроэлементов, питательных и других веществ, клетчатки, волокнам и так далее. Организм начинает страдать. Это повышает риски развития всевозможных заболеваний, как воспалительных, простудных, так и нарушений, связанных с поломкой обменных веществ", — сообщила Наталья Лазуренко.

По её словам, только после возникновения подобных проблем с рационом надо обращать внимание на существующий дефицит. Она объяснила, что если, например, у человека недобор по такому жизненно необходимому микроэлементу, как железо, то необходимо работать в сфере подъёма этого дефицита. Она также посоветовала обращать внимание на различные биологически активные добавки исключительно после того, как не получается самостоятельно исправить свой рацион питания.

Наталья Лазуренко напомнила, что приём различных как лекарств, так и пищевых добавок должен выполняться исключительно под контролем врача, а самолечение необходимо избегать.

"Дефицит разных микроэлементов может скрываться за какой-то общей симптоматикой. Чтобы не сдавать огромное количество совершенно ненужных диагностических анализов, необходимо для начала прийти к специалисту", — объяснила нутрициолог.

Помимо этого, эксперт заявила о некоторых проблемах, связанных конкретно с пожилыми людьми.

"Пожилые люди действительно имеют очень ограниченный рацион и набор продуктов. Как правило, у них сниженный аппетит, они замещают жизненно необходимые продукты углеводами, потому что так быстро, дешевле, вроде как вкусно. С возрастом, к сожалению, у людей снижается рецепторная чувствительность, именно сниженный аппетит, работоспособность всего желудочно-кишечного тракта. Он становится таким капризным, ленивым, медлительным. Чтобы его как-то растормошить, приходится больше прилагать усилия, чтобы сформировать правильный рацион", — рассказала эндокринолог.

Ранее Express со ссылкой на исследование учёных университета штата Огайо информировало, что употребление витаминов B6 и B12 может привезти к злокачественному новообразованию в лёгких. Журнал The Journal of Clinical Investigation (JCI) также разместил результаты исследования, которые продемонстрировали, что переизбыток витаминов С и Е способствует появлению онкологии. Во многих ситуациях причиной онкологии был переизбыток принимаемых витаминов.

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