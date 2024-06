Рак в полости рта развивается из маленькой язвочки, которая начинает болеть только при значительном увеличении, — Сообщил врач хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи МКНЦ им. А. С. Логинова Михаил Тигров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Болезни полости рта и носа — это серьезные проблемы, требующие незамедлительного лечения. Как правило, опухоли в полости рта начинаются с небольших язвочек, которые пациенты часто игнорируют. Однако все раны в полости рта должны заживать в течение сравнительно короткого срока, и если заживления не происходит — стоит насторожиться.

Если рана не заживает в течение месяца или даже трёх недель, это свидетельствует о более серьезной проблеме. В таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту сразу, чтобы он мог оценить состояние и предложить соответствующее лечение.

Сравнительно редко развиваются опухоли полости носа, в отличие от опухоли полости рта, которая развивается куда чаще. Опухоль полости рта характеризуется язвочкой, которая не болит, но когда она увеличивается в размерах, вокруг нее образуется инфильтрат, новообразование, и это свидетельствует о более серьезной болезни.

