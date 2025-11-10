Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 23:17

Думала, это анекдот, но лук в колготках правда хранится лучше, чем в мешке

В советские времена хозяйки славились изобретательностью. Один из самых известных "бытовых лайфхаков" — хранение лука в капроновых колготках. На первый взгляд странная идея имела вполне логическое объяснение, и, как ни удивительно, она действительно помогала сохранять урожай дольше.

История необычного способа

Эластичные капроновые колготки появились в СССР в конце 1950-х, в основном из Чехословакии. Это был дорогой и дефицитный товар — стоили они от 7 до 20 рублей, поэтому женщины берегли их и находили новое применение даже для старых, потерявших вид пар.

"Кто первый придумал так хранить лук — история умалчивает. Но идея хозяйкам понравилась. Луковицы при такой вентиляции меньше гниют, а тонкая ткань защищает от вредителей", — рассказали в репортаже "Первого канала".

В чём суть метода

Главное преимущество капроновых колготок — вентиляция и защита. Луковицы, подвешенные в чулках, не соприкасались друг с другом, поэтому меньше портились. Кроме того, воздух свободно циркулировал, что предотвращало появление гнили и плесени.

Как это делалось:

  1. В колготку помещали одну луковицу.

  2. Затем делали узел и помещали следующую — и так до заполнения.

  3. Конструкцию подвешивали к потолку или на стену в прохладном месте — на балконе, в кладовке или подвале.

Такой метод позволял хранить лук до 6 месяцев, при этом луковицы оставались сухими и плотными.

Таблица: сравнение способов хранения лука

Способ Температура Влажность Срок хранения Преимущества
В колготках +2…+5 °C 60-70% До 6 месяцев Отличная вентиляция, защита от гнили
В сетке +2…+5 °C 65-75% До 5 месяцев Простота и доступность
В ящике с песком +1…+3 °C 75-85% До 7 месяцев Оптимально для подвала
В холодильнике +4 °C 80-85% 1-2 месяца Удобно для небольших объёмов
В пучках +2…+10 °C 60-70% 4-5 месяцев Экологично и без упаковки

Какие сорта лука хранятся дольше

По данным "Первого канала", в России выращивают более 350 сортов репчатого лука.
Лучше всего переносят длительное хранение позднеспелые сорта - у них плотные чешуи и низкое содержание влаги.

Сорта для хранения Особенности
Стригуновский Острый, плотный, долго хранится
Золотой семко Среднеострый, универсальный
Даниловский Сладковатый, подходит для длительного хранения
Ялтинский Сладкий, сочный — не подходит для зимнего хранения

Как хранят лук сегодня

В промышленных масштабах овощ размещают в специальных овощехранилищах.
В одном ангаре может находиться до 2 тыс. тонн лука. Там поддерживаются стабильные параметры:

  • температура — 0-2 °C;

  • влажность — 65-80%;

  • вентиляция — постоянная, чтобы избежать конденсата и гнили.

В домашних условиях подобные условия можно воссоздать, если есть погреб, балкон или кладовка без отопления.

Современные альтернативы "колготочному" способу

  • Сетчатые мешки - обеспечивают вентиляцию и компактное хранение.

  • Плетёные косы - эстетично и удобно, особенно для кухни.

  • Перфорированные ящики - хороши для больших объёмов урожая.

  • Бумажные пакеты с отверстиями - вариант для квартиры без подвала.

Главное правило — не допускать сырости и перепадов температуры. Даже небольшая влага способна вызвать прорастание и гниль.

Интересные факты

В СССР лук часто развешивали не только в чулках, но и в сетках от апельсинов - они тоже обеспечивали хорошую вентиляцию.

В старину для сохранности луковицы обсыпали золой или сухой мукой.

Современные холодильники с зоной "свежести" позволяют продлить срок хранения лука до 45 дней.

