Думала, это анекдот, но лук в колготках правда хранится лучше, чем в мешке
В советские времена хозяйки славились изобретательностью. Один из самых известных "бытовых лайфхаков" — хранение лука в капроновых колготках. На первый взгляд странная идея имела вполне логическое объяснение, и, как ни удивительно, она действительно помогала сохранять урожай дольше.
История необычного способа
Эластичные капроновые колготки появились в СССР в конце 1950-х, в основном из Чехословакии. Это был дорогой и дефицитный товар — стоили они от 7 до 20 рублей, поэтому женщины берегли их и находили новое применение даже для старых, потерявших вид пар.
"Кто первый придумал так хранить лук — история умалчивает. Но идея хозяйкам понравилась. Луковицы при такой вентиляции меньше гниют, а тонкая ткань защищает от вредителей", — рассказали в репортаже "Первого канала".
В чём суть метода
Главное преимущество капроновых колготок — вентиляция и защита. Луковицы, подвешенные в чулках, не соприкасались друг с другом, поэтому меньше портились. Кроме того, воздух свободно циркулировал, что предотвращало появление гнили и плесени.
Как это делалось:
-
В колготку помещали одну луковицу.
-
Затем делали узел и помещали следующую — и так до заполнения.
-
Конструкцию подвешивали к потолку или на стену в прохладном месте — на балконе, в кладовке или подвале.
Такой метод позволял хранить лук до 6 месяцев, при этом луковицы оставались сухими и плотными.
Таблица: сравнение способов хранения лука
|Способ
|Температура
|Влажность
|Срок хранения
|Преимущества
|В колготках
|+2…+5 °C
|60-70%
|До 6 месяцев
|Отличная вентиляция, защита от гнили
|В сетке
|+2…+5 °C
|65-75%
|До 5 месяцев
|Простота и доступность
|В ящике с песком
|+1…+3 °C
|75-85%
|До 7 месяцев
|Оптимально для подвала
|В холодильнике
|+4 °C
|80-85%
|1-2 месяца
|Удобно для небольших объёмов
|В пучках
|+2…+10 °C
|60-70%
|4-5 месяцев
|Экологично и без упаковки
Какие сорта лука хранятся дольше
По данным "Первого канала", в России выращивают более 350 сортов репчатого лука.
Лучше всего переносят длительное хранение позднеспелые сорта - у них плотные чешуи и низкое содержание влаги.
|Сорта для хранения
|Особенности
|Стригуновский
|Острый, плотный, долго хранится
|Золотой семко
|Среднеострый, универсальный
|Даниловский
|Сладковатый, подходит для длительного хранения
|Ялтинский
|Сладкий, сочный — не подходит для зимнего хранения
Как хранят лук сегодня
В промышленных масштабах овощ размещают в специальных овощехранилищах.
В одном ангаре может находиться до 2 тыс. тонн лука. Там поддерживаются стабильные параметры:
-
температура — 0-2 °C;
-
влажность — 65-80%;
-
вентиляция — постоянная, чтобы избежать конденсата и гнили.
В домашних условиях подобные условия можно воссоздать, если есть погреб, балкон или кладовка без отопления.
Современные альтернативы "колготочному" способу
-
Сетчатые мешки - обеспечивают вентиляцию и компактное хранение.
-
Плетёные косы - эстетично и удобно, особенно для кухни.
-
Перфорированные ящики - хороши для больших объёмов урожая.
-
Бумажные пакеты с отверстиями - вариант для квартиры без подвала.
Главное правило — не допускать сырости и перепадов температуры. Даже небольшая влага способна вызвать прорастание и гниль.
Интересные факты
В СССР лук часто развешивали не только в чулках, но и в сетках от апельсинов - они тоже обеспечивали хорошую вентиляцию.
В старину для сохранности луковицы обсыпали золой или сухой мукой.
Современные холодильники с зоной "свежести" позволяют продлить срок хранения лука до 45 дней.
