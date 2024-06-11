Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе зеленого лука, отметив его высокое содержание коллагена, который поддерживает структуру клеток и необходим для сохранения формы тела. С возрастом уровень коллагена снижается, что приводит к проблемам с суставами, мышцами, кожей и другими органами.

Кроме того, зеленый лук обогащен витамином С, органическими кислотами, клетчаткой и кверцитином, что способствует улучшению пищеварения и имеет бактерицидные свойства, полезные для зубов и общего здоровья.

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